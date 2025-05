DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 6. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global April *** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1Q (15:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1Q 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 1Q 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 1Q 07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1Q (12:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q 07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, ausführliches Ergebnis 1Q (09:30 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Februar *** 08:45 FR/Industrieproduktion März PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 51,3 zuvor: 52,0 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 46,8 1.Veröff.: 46,8 zuvor: 47,9 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,3 1. Veröff.: 47,3 zuvor: 48,0 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 48,8 1.Veröff.: 48,8 zuvor: 50,9 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,7 1. Veröff.: 49,7 zuvor: 51,3 *** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV *** 10:00 DE/Nordex SE, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 49,7 1.Veröff.: 49,7 zuvor: 51,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,1 1. Veröff.: 50,1 zuvor: 50,9 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 48,9 1.Veröff.: 48,9 zuvor: 52,5 *** 11:00 EU/Erzeugerpreise März Eurozone PROGNOSE: -1,0% gg Vm/+2,7% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,40-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit April 2030 (Volumen 4,5 Mrd EUR) *** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q 14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Handelsbilanz März PROGNOSE: -137,6 Mrd USD zuvor: -122,7 Mrd USD 15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q - PO/Jahresklausur der EZB - DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis (nach Börsenschluss) 1Q - JP, KR/Börsenfeiertag Japan, Südkorea *** - US/US-Präsident Trump empfängt Kanadas Premierminister Carney ===

