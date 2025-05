EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Kontron startet erstes Quartal 2025 mit kräftigem Ergebniswachstum



06.05.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Deutlicher Sprung beim EBITDA um 35,6% auf EUR 48,0 Mio. (Vj.: EUR 35,4 Mio.)

Umsatz wächst um 8,2% auf EUR 385,4 Mio. (Vj.: EUR 356,1 Mio.) bei deutlich verbesserter Bruttomarge von 44,0% (Vj.: 41,3%)

Der Auftragsbestand steigt weiter auf EUR 2.187 Mio. (Book-to-Bill 1,28) Linz, 06. Mai 2025 - Kontron , ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, hat heute die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025 bekannt gegeben. Dabei konnte das Unternehmen das starke Ergebniswachstum der Vorquartale fortsetzen. Kontron steigerte den Umsatz im ersten Quartal 2025 im Jahresvergleich um 8,2% auf EUR 385,4 Mio. (Vj.: EUR 356,1 Mio.). Dabei stieg die Qualität der Umsätze mit einer Bruttomarge von 44,0% gegenüber dem Vorjahreswert von 41,3% deutlich an, was in einer Steigerung der Wertschöpfung von 15,1% resultierte. Dieser deutliche Anstieg ist ein Resultat des wachsenden Anteils margenstarker Erlöse aus dem Bereich Software + Solutions am Gesamtumsatz. Der Umsatzanteil des Segments Software + Solutions lag im ersten Quartal 2025 bereits bei 34,9% (Vj.: 29,8%) bei einer EBITDA Marge von 19,9% (Vj.: 17,7%). Besonders kräftig stieg das operative Ergebnis (EBITDA) von Kontron mit einem Wachstum von 35,6% auf EUR 48,0 Mio. (Vj.: EUR 35,4 Mio.) Die EBITDA-Marge stieg mit 12,4% deutlich gegenüber dem Vorjahreswert von 10,0% an. Das Konzernergebnis nach Minderheitenanteilen erhöhte sich auf EUR 20,1 Mio. (Vj.: EUR 16,3 Mio.) bzw. EUR 0,33 (Vj.: EUR 0,26) je Aktie. Das Eigenkapital lag zum Quartalsstichtag bei EUR 668,8 Mio. (31.12.2024: EUR 652,3 Mio.). Bei einem Wachstum der Eigenkapitalquote von 3,1% (31.12.2024: 35,8%) weist Kontron damit eine solide Eigenkapitalquote von 38,9% auf. Der operative Cashflow betrug EUR 2,8 Mio. (Vj.: EUR -10,7 Mio.) und lag bereinigt um das reduzierte Factoring bei EUR 17,9 Mio. (Vj.: EUR 23,8 Mio.). Kontron konnte den hohen Auftragsbestand erneut steigern. Er lag zum Ende von Q1 2025 bei EUR 2.187 Mio. (31.12.2024: EUR 2.078 Mio.). Die Projekt-Pipeline hat sich zum Ende des ersten Quartals auf EUR 7.447 Mio. (31.12.2024: EUR 6.643 Mio.) erhöht, was das Wachstumspotenzial von Kontron über das Geschäftsjahr 2025 hinaus untermauert. Die Book-to-Bill-Ratio lag in Q1 2025 bei 1,28. Kontron erwartet für das Jahr 2025 weiterhin ein deutliches Ergebniswachstum (EBITDA) auf mindestens EUR 220 Mio. Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG, kommentiert: "Wir sind gut in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Das erste Quartal 2025 zeigt - wie schon die Vorquartale - deutlich, dass Kontron die durch Wachstum im Bereich Software + Solutions avisierten Margensteigerungen liefert. Wir werden diesen Weg weiterhin auch mit entsprechenden Portfoliobereinigungen fortsetzen." Der Bericht für das erste Quartal 2025 steht auf der Webseite unter www.kontron.com im Bereich Investor Relations zur Verfügung. Folgen Sie Kontron: Kontron auf LinkedIn

Aktuelle Informationen zu Kontron finden Sie auch im offiziellen Kontron Blog Über Kontron Die Kontron AG ( www.kontron.com , ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Mit der Übernahme der Katek SE Anfang 2024 stärkt Kontron das Portfolio durch die neue Division GreenTec mit den Bereichen Solarenergie und eMobility maßgeblich und beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet. Medienkontakte Alexandra Kentros

Kontron AG - Communications

Tel: +49 (0) 151 151 938 81

group-pr@kontron.com Leon-Philipp Kleiss

Kontron AG - Investor Relations

Tel: +43 (0) 664 60191 5153

ir@kontron.com







Alle Rechte vorbehalten. Kontron ist eine Marke oder eingetragene Marke der Kontron AG. Alle Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und haben keinen Rechtsanspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden sorgfältig geprüft und sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden; für Ungenauigkeiten wird jedoch keine Haftung übernommen.



06.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com