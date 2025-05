Pierre Laurin zum Vorstandsvorsitzenden ernannt

Führungsteam gestärkt, während das Unternehmen auf die klinische Phase zusteuert

Innospera Pharma Inc. ("Innospera"), ein privates Biotechnologieunternehmen im fortgeschrittenen klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von niedermolekularen Modulatoren von GPR84 und GPR40 zur Behandlung einer Vielzahl von Entzündungs- und Stoffwechselerkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf konzentriert, gab heute die Ernennung von François Ravenelle, PhD zum Präsidenten und Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung bekannt.

François Ravenelle, PhD, President and Chief Executive Officer of Innospera Pharma.

Dr. Ravenelle ist ein versierter Biotech-Manager mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung sowie in der Geschäftsführung. Zuletzt war er Präsident und CEO von Inversago Pharma, einem Unternehmen im klinischen Stadium, das Therapien auf Basis der Blockade peripherer CB1-Rezeptoren zur Behandlung von Stoffwechsel- und fibrotischen Erkrankungen entwickelt. Unter seiner Führung sammelte Inversago mehr als 100 Millionen US-Dollar ein und wurde von Novo Nordisk für bis zu rund 1 Milliarde US-Dollar übernommen.

"Ich freue mich sehr, in dieser entscheidenden Phase zu Innospera zu kommen, da das Unternehmen mit einem führenden Wirkstoff, der ein starkes Potenzial für eine außergewöhnliche Balance zwischen Sicherheit und Wirksamkeit bei der Bekämpfung von Entzündungs- und Stoffwechselwegen aufweist, in die klinische Entwicklung eintritt", sagte Dr. Ravenelle. "Mit starken präklinischen Nachweisen und dem Potenzial, chronische Erkrankungen wie idiopathische Lungenfibrose zu behandeln, ist Innospera einzigartig positioniert, um einen bedeutenden Beitrag im Bereich entzündungsbedingter Erkrankungen zu leisten. Ich freue mich darauf, zum nächsten Wachstumsschritt des Unternehmens beizutragen."

Pierre Laurin Vorstandsvorsitzender, Gründer und ehemaliger CEO, kommentierte: "Die Ernennung von François kommt nach dem Abschluss unserer Startkapitalfinanzierungsrunde zum perfekten Zeitpunkt. Seine bewährte Führungskompetenz und strategische Weitsicht werden für die Vorbereitung der klinischen Entwicklung und darüber hinaus von unschätzbarem Wert sein. Investissement Québec, Seido Capital und Anges Québec haben synergetisch zusammengearbeitet, um die Vision von Innospera auf der Grundlage des starken Potenzials unserer führenden Vermögenswerte zu unterstützen. Wir fühlen uns privilegiert, in einem der besten Life-Science-Cluster Nordamerikas zu arbeiten, wo Innovation von hochwertigen Investoren anerkannt wird, die gemeinsam als Katalysatoren für vielversprechende Vorhaben wie das unsere fungieren."

Über chronische Entzündungen

Systemische Entzündungen (Inflammaging) nehmen mit zunehmendem Alter zu und tragen zu altersbedingten Erkrankungen bei. Eine anhaltende Aktivierung fibrotischer Signalwege und Organfunktionsstörungen tritt bei älteren Menschen deutlich häufiger auf (Fibroaging). Ältere Menschen mit chronischen Erkrankungen neigen zur Entwicklung von Inflammaging, einem Zustand, der mit erhöhten Entzündungsmarkern im Blut und einer erhöhten Anfälligkeit für chronische Krankheitsverläufe einhergeht. Chronische, niedriggradige Entzündungen tragen entscheidend zu verschiedenen altersbedingten Pathologien und natürlichen Prozessen in alternden Geweben bei, darunter Lunge, Niere, Herz, Leber, Nervensystem und Bewegungsapparat.

Über Innospera

Innospera ist ein privates Biotech-Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das niedermolekulare Modulatoren von 7-Transmembranrezeptoren entwickelt, die an einer Vielzahl von chronischen und fibrotischen Erkrankungen beteiligt sind. Die führenden Medikamentenkandidaten des Unternehmens zielen auf wichtige G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (GPCR) ab, die an Fibroaging und Inflammaging beteiligt sind, darunter die idiopathische Lungenfibrose (IPF), eine Erkrankung mit einer sehr schlechten Kurzzeitprognose. Innospera entwickelt außerdem mehrere weitere Modulatoren mit vielversprechender Wirksamkeit bei anderen Erkrankungen mit dringendem ungedecktem Bedarf. Weitere Informationen finden Sie unter innospera.com

