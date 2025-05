RSA, der führende Anbieter von Identitätslösungen, hat heute auf der European Identity and Cloud (EIC) Conference 2025 bahnbrechende Cybersecurity-Innovationen angekündigt, die Unternehmen vor der nächsten Welle von KI-gestützten Identitätsangriffen schützen, darunter Umgehungen des IT-Helpdesks, Malware, Social Engineering und andere Bedrohungen. Diese Fortschritte sind besonders wichtig für Organisationen, die passwortlose Strategien implementieren, und festigen die Position von RSA als einziger Anbieter von echten, unternehmensfähigen passwortlosen Identitätslösungen.

Zu den Highlights gehört das neue RSA® Help Desk Live Verify (zum Patent angemeldet), eine einzigartige Funktion, die Social Engineering und Betrug im technischen Support verhindert. Mit der bidirektionalen Identitätsüberprüfung stellt RSA Help Desk Live Verify sicher, dass sowohl Benutzer als auch IT-Mitarbeiter die sind, für die sie sich ausgeben, und schützt so vor Angreifern, die sich als Benutzer oder Helpdesk-Mitarbeiter ausgeben.

"Passwortlose Ansätze bieten verlockende Geschäftsvorteile wie verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Kosteneinsparungen, aber wie bei jeder neuen Technologie bringen passwortlose Lösungen auch neue Risiken in die Umgebung. Die Plattform von RSA bietet die einzige unternehmenstaugliche passwortlose Lösung, die Security und Ausfallsicherheit bietet, um diesen Risiken zu begegnen", so Rohit Ghai, CEO von RSA. "Passwortlose Lösungen von der Stange sind für Behörden, Finanzdienstleister und andere sicherheitsbewusste Unternehmen nicht gut genug."

Eine neue passwortlose Plattform für Unternehmen

RSA betrachtet die passwortlose Authentifizierung als eine breitere Plattformfunktion und nicht nur als eine praktische neue Form der Authentifizierung. Während viele Anbieter nur oberflächliche Punktprodukte anbieten, liefert RSA umfassenden Schutz, unübertroffene Ausfallsicherheit und vollständige Governance und zwar für den gesamten Lebenszyklus und alle Benutzer, von der Cloud bis hin zu lokalen Standorten.

"Nur RSA kann eine vollständige passwortlose Lösung anbieten, die jeden Benutzer, jeden Anwendungsfall und jede Umgebung berücksichtigt", sagt Jim Taylor, Chief Product and Technology Officer bei RSA. "Organisationen brauchen umfassende, unternehmenstaugliche Funktionen, die auf Social Engineering, Betrug, Ausfälle und Deepfakes vorbereitet sind und RSA liefert genau das."

"RSA bietet hochsicheren Organisationen in Deutschland die einzigen hybriden Authentifizierungs- und Zugangsfunktionen auf dem Markt, die sie benötigen, um sicher zu arbeiten, Widerstandsfähigkeit aufzubauen und die Anforderungen von NIS2 und DORA zu erfüllen", sagt Alaa Abdulnabi, RSA SVP und General Manager, International.

Damit eine passwortlose Lösung für Unternehmen funktionieren kann, muss sie für jeden Benutzer, in jeder Umgebung, gegen jede Bedrohung und in jeder Situation funktionieren. Im Gegensatz zu Cloud-First- oder reinen Hardware-Anbietern bietet RSA passwortlose Funktionen für Cloud-, On-Premises-, Hybrid- und Legacy-Systeme an und stellt damit sicher, dass alle Benutzer und Anwendungsfälle abgedeckt sind.

RSA stellt außerdem sicher, dass der passwortlose Zugriff auch bei Internetausfällen mit Offline- und sicheren Fallback-Funktionen verfügbar bleibt. RSA ergänzt die größte Bandbreite an unterstützten passwortlosen Protokollen und Formfaktoren mit der größten Sicherheitstiefe gegen Bedrohungen wie Malware, Brute-Force-, Phishing- und AiTM-Angriffe mit RSA Mobile Lock, RSA Risk AI, und jetzt auch RSA Help Desk Live Verify.

RSA setzt passwortlose Innovationen fort

Zusätzlich zu RSA Help Desk Live Verify führt RSA tiefgreifende Sicherheitsinnovationen ein, um seine passwortlosen Angebote zu stärken:

Die neuen RSA Mobile Lock-Erweiterungen schützen vor App-Manipulationen, Spyware, Sideloading, Jailbreaking und AiTM-Angriffen und helfen dabei, Passkeys und alle Authentifizierungsmethoden sowohl auf BYOD- als auch auf verwalteten Geräten zu sichern.

Windows Desktop Logon ermöglicht neue passwortlose Methoden, wie QR-Code-Scanning und mobile FIDO-Anmeldung für Windows-Desktops.

Sicheres Onboarding mit ID-Verifikation nutzt staatliche ID, Liveness Detection und Mobile Match, um Deepfake-basierten Betrug zu verhindern und sicherzustellen, dass die Person, die sich anmeldet, auch das verwendete Telefon besitzt.

Diese Lösungen sind in RSA® ID Plus integriert, der branchenweit sichersten Sicherheitsplattform für hybride Identitäten. EIC-Teilnehmer können RSA am Stand 7 treffen, um diese neuen Innovationen zu sehen. Sie sind außerdem eingeladen, mit dem RSA Field CTO International Ingo Schubert an den folgenden Präsentationen teilzunehmen:

Clear Skies: What If Suddenly There Is No Cloud? Besuchen Sie Ingo Schubert am 8. Mai um 12:25 Uhr MESZ in B 09 und erfahren Sie, wie Unternehmen ihre Widerstandsfähigkeit ausbauen, Bedrohungen verhindern und die Anforderungen von DORA und NIS2 erfüllen können, selbst wenn die Cloud-basierte Multi-Faktor-Authentifizierung offline geht.

How to Secure Data in the Cloud Is Encryption Enough Nehmen Sie an einer englischsprachigen Podiumsdiskussion am 8. Mai um 12:45 Uhr MESZ in B 09 teil und erfahren Sie, wie Verschlüsselung, Zero-Trust-Architektur und KI-gesteuerte Bedrohungserkennung Daten in der Cloud schützen können.

Ressourcen:

45-Tage-Testversion von RSA ID Plus

Download 2025 RSA ID IQ Report

Download RSA iShield Key 2 Serie Datenblatt für Firmenkunden oder Public Sector

Download RSA Risk AI Datenblatt

Download RSA Mobile Lock Datenblatt

Download RSA My Page ID Verification and Secure enrollment solution brief

Über RSA

RSA bietet unternehmenskritische Cybersicherheitslösungen, die die sicherheitsempfindlichsten Organisationen der Welt schützen. Die RSA Unified Identity Platform bietet echte passwortlose Identitätssicherheit, risikobasierten Zugriff, automatisierte Identitätsintelligenz und umfassende Identitäts-Governance in Cloud-, Hybrid- und On-Premises-Umgebungen. Mehr als 9.000 Hochsicherheitsorganisationen vertrauen RSA bei der Verwaltung von mehr als 60 Millionen Identitäten, der Erkennung von Bedrohungen, dem sicheren Zugriff und der Einhaltung von Vorschriften. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website, um den Vertrieb zu kontaktieren, einen Partner zu finden oder mehr über RSA zu erfahren.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250505063255/de/

Contacts:

teamrsa@axicom.com