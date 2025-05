News von Trading-Treff.de Auch nach dem Handel am Montag zeigt sich die Aktie von Xiaomi in bestmöglicher Verfassung. Die Kurse waren in den vergangenen Tagen zweistellig gestiegen. Jetzt notiert die Aktie nach 0,86 %Prozent am Montag bei 6,18 Euro. D.h. faktisch ganz eindeutig: Die vormalige Krise am Markt ist bereits überstanden. Die Notierungen sind auf dem Weg dazu, möglicherweise auch das Allzeithoch bei gut 7 Euro anzugreifen. Hintergrund bleiben ...

