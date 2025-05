News von Trading-Treff.de Für die Aktie von BYD wird es dieser Tage wieder leicht aufwärts gehen. Die Chinesen haben am Montag einen Aufschlag in Höhe von 0,9 %Prozent geschafft. Damit ging es für diese Aktie mehr als 0,35 Euro-Cent aufwärts. Der Kurs des Titels befindet sich damit in der Zone rund um den Wert bei 45 Euro. Damit fehlen nur noch rund 10 %, um die höchsten Kurse aller Zeiten zu erreichen. Dies ist bei der BYD aus Sicht von Beobachtern ...

