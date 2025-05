Der DAX rückt seiner Rekordmarke mit großen Schritten immer näher. Ein neues Allzeithoch ist jetzt nur noch eine Frage von Stunden, vielleicht Tagen. Mit dem Start der neuen Regierung in Berlin setzt der Aktienmarkt seinen Aufwärtstrend in der Erwartung besserer wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen fort. Seit dem Tiefpunkt im April hat der DAX eine schnelle, V-förmige Erholung vollzogen. Viele Anleger befürchten zwar eine Rezession, die jedoch in den aktuellen Daten nicht erkennbar ist. Den Höhepunkt der Unsicherheit dürfte die Börse hinter sich haben.

Die Banken geben in diesen Tagen den Ton an und hoffen auf ein verbessertes Kreditgeschäft durch geplante Investitionen in Energie, Infrastruktur und Verteidigung, was die Profitabilität steigern könnte. Eine höhere langfristige Verschuldung der Bundesregierung würde die Renditen am langen Ende der Zinskurve erhöhen, während die Europäische Zentralbank die Leitzinsen senkt. Da Banken Geld am langen Ende verleihen und sich am kurzen Ende refinanzieren, bleibt ihnen am Ende eine höhere Marge. Bankaktien sind Frühzykliker, ihr Anstieg deutet auf die Erwartung besserer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen in den kommenden drei bis sechs Monaten hin.

In Bezug auf einen möglichen Handelsdeal mit den USA und die ersten 100 Tage der Merz-Regierung wurden nun aber bereits viele Vorschusslorbeeren verteilt. Es ist daher auch gut möglich, dass die Anleger zunächst mehr Bestätigung verlangen, um so ihre hohen Erwartungen abzugleichen.

