MHP Hotel AG: Konzern-EBITDA 2024 übertrifft Prognose - Wachstumsstrategie wird konsequent fortgesetzt



06.05.2025 / 07:59 CET/CEST

Konzern-EBITDA 2024 voraussichtlich mehr als 10% über bisheriger Prognose

Veröffentlichung des Konzern- und Jahresabschlusses Anfang Juni 2025 geplant

Strategische Positionierung im Premium- und Luxussegment bestätigt

Prüfung der Aufnahme von zusätzlichem Wachstumskapital zur Finanzierung weiterer Expansion

Prognose für 2025: Konzernumsatz von rund 180 Mio. EUR und Konzern-EBITDA von rund 15 Mio. EUR erwartet München, 6. Mai 2025 - Die MHP Hotel AG, notiert im Qualitätssegment m:access der Börse München (ISIN: DE000A3E5C24 ), geht nach den heute vorliegenden Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 von einem Konzern-EBITDA in Höhe von voraussichtlich 10,0 bis 10,5 Mio. EUR aus. Zuletzt hatte die Gesellschaft ein Konzern-EBITDA in Höhe von rund 9 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziert (siehe Ad hoc-Mitteilung vom 12. Dezember 2024). Damit erwartet die MHP Hotel AG ein Überschreiten dieser Prognose um mehr als 10 % und erwirtschaftet erstmals ein Konzern-EBITDA von über 10 Mio. EUR. Die Veröffentlichung des Konzern- und Jahresabschlusses ist für Anfang Juni 2025 vorgesehen. Strategische Entwicklung und Marktumfeld Die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahr bestätigt die strategische Ausrichtung der Gesellschaft auf das Premium- und Luxussegment. Die Upscale-, Upper-Upscale- und Luxury-Hotels der MHP Hotel AG verzeichnen eine Outperformance gegenüber der Midscale- und Economy-Hotellerie. Zudem bleibt der globale Trend zum Reisen trotz der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten ungebrochen und Europa behauptet sich unverändert als größte und beliebteste Urlaubsregion der Welt. "Unsere klare Positionierung im Premium- und Luxussegment erweist sich auch unter den aktuellen gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen als richtig und resilient", erklärt Dr. Jörg Frehse, Vorstandsvorsitzender (CEO) der MHP Hotel AG. "Wir profitieren von der robusten Nachfrage in diesem Marktsegment und setzen unsere Wachstums- und Qualitätsstrategie konsequent fort." Expansion und Wachstumschancen Vor dem Hintergrund der anhaltenden Konsolidierung auf dem europäischen Hotelmarkt und daraus resultierender Opportunitäten - insbesondere in den Bereichen Franchise, MOOONS und Co-Investments - prüft die MHP Hotel AG aktuell die Aufstockung bestehender Finanzierungsmittel für Wachstumsinvestitionen. Ziel ist es, die gut gefüllte Projektpipeline umzusetzen, um neue Hotelprojekte gezielt realisieren zu können. "Der Markt bietet derzeit attraktive Möglichkeiten für eine selektive und rentable Expansion", erläutert Ralf Selke, Finanzvorstand (CFO) der MHP Hotel AG. "Wir prüfen daher sorgfältig die Ausweitung unserer finanziellen Ressourcen, um weiteres Wachstum nachhaltig abzusichern." Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025 Unter der Annahme, dass die wirtschaftlichen und internationalen Rahmenbedingungen weiterhin stabil bleiben und die planmäßige Eröffnung des Conrad Hamburg im Sommer erfolgt, erwartet die MHP Hotel AG für 2025 eine Steigerung des Konzernumsatzes um 13% auf rund 180 Mio. EUR sowie eine Erhöhung des Konzern-EBITDA auf rund 15 Mio. EUR. Parallel werden die hohen ESG-Standards im Hotelbetrieb weiter ausgebaut und die betriebliche Effizienz des MHP-Hotelportfolios kontinuierlich verbessert. Der Fokus liegt sowohl auf der Erschließung neuer Standorte als auch auf der nachhaltigen Wertschöpfung innerhalb der bestehenden Hotels. Das Analysehaus NuWays bestätigt in seiner aktuellen Research-Studie die Kaufempfehlung ("Buy") für die Aktie der MHP Hotel AG mit einem Kursziel von 3 Euro. Weitere Informationen zur Performance-Entwicklung der MHP Gruppe sind unter https://www.mhphotels.com/berichte/ verfügbar. Über MHP Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium Segments, die sich im Besitz von namhaften institutionellen Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie zum Beispiel Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel und der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich zum Portfolio. Die Eröffnung des Conrad Hamburg ist im Jahr 2025 geplant, die Eröffnung des Autograph Collection Hotels im Stuttgarter Schlossgartenquartier für 2028. Ende 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert. Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament. www.mhphotels.com

Kontakt Investor Relations: junicorn Consulting Julia Stoetzel julia@junicornconsulting.com



