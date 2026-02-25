MHP Hotel AG hat ihre ehrgeizige Wachstumsstrategie in einer Online-Investorenrunde bekräftigt und dabei den Fokus auf Premium- und Luxushotels hervorgehoben, Segmente, die den breiteren europäischen Markt outperformen. Das Unternehmen hat im vierten Quartal 2025 Rekord-KPIs erzielt und profitiert von einer Präsenz in wachstumsstarken Städten wie Wien, München, Berlin und Hamburg. MHP sieht auch attraktive anorganische Expansionsmöglichkeiten, einschließlich selektiver Akquisitionen, z. B. aus der Insolvenz von Revo, potenziellen Ergänzungen auch außerhalb der DACH-Region und einer weiteren Ausweitung seiner MOOONS-Boutique-Marke. Dabei bleibt das Unternehmen diszipliniert in der Kapitalallokation. Das Management hat die Prognosen für 2025 und 2026 bestätigt. Ein vorübergehender Rückgang des EBITDA im Jahr 2026 ist auf Einmaleffekte und Basiseffekte zurückzuführen; eine Anpassung dafür impliziert eine wiederkehrende EBITDA-Marge von etwa 6 % und ein attraktives EV/EBITDA von 3,3x für 2026, was unsere BUY-Empfehlung und ein Kursziel von 3,30 EUR unterstützt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mhp-hotel-ag





© 2026 mwb research