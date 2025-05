Gold war sehr schnell und weit bis an das bisherige Rekordhoch von 3.500 US-Dollar gelaufen. Dass es zu Gewinnmitnahmen kam, war also völlig normal. Und aktuell wird an der ersten Supportlinie auf dem Weg nach unten gekauft. Aber ist die Korrektur damit schon "durch"?

