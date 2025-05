MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Analyst Volker Bosse attestierte der Online-Apotheke eine deutliche Beschleunigung des Wachstums im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten auf dem deutschen Markt. Dank des elektronischen Rezepts sei dies nun wie erwartet der hauptsächliche Wachstumstreiber, hieß es in einer ersten Einschätzung am Dienstag./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 07:35 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0012044747