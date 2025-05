NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktien des Triebwerkherstellers MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Daten für den April zu nicht im Betrieb befindlichen Flugzeugen untermauerten ihre Wahrnehmung, dass mehr Ersatzteile verfügbar seien, die auch schneller verwendet würden, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2025 / 13:20 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0D9PT0