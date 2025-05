St. Gallen (ots) -Die Debrunner Koenig Gruppe engagiert sich neu im Schweizer Fussball: Ab dem 1. Juni 2025 ist sie offizieller Swiss Cup Companion. In dieser Funktion bleibt die Gruppe mindestens bis zum Finalspiel der Saison 2027/28 am Ball.Mit dem Einstieg in diesen traditionsreichen Wettbewerb unterstreicht die Debrunner Koenig Gruppe ihre 270-jährige Präsenz in der ganzen Schweiz und zeigt ihr langfristiges Engagement für gesellschaftliche und soziale Themen. Ob auf der Baustelle oder auf dem Platz: Debrunner Koenig ist immer am Ball.Der Cup bewegt. Genau wie Debrunner KoenigDer Schweizer Fussball Cup verbindet die ganze Schweiz: Von Amateurclubs bis zu Spitzenmannschaften, von kleinen Fussballplätzen bis ins Wankdorf Stadion in Bern. Das Heimrecht für den unterklassigen Gegner ist dabei wesentlicher Teil der Faszination dieser Fussballspiele, an die man sich ein Leben lang erinnert. Gerade die regionale Verankerung ist auch für Debrunner Koenig zentral. "Unser Anspruch <Überall in Ihrer Nähe> gilt für unsere Kundschaft - und für starke Partnerschaften wie diese", so Mitja Schulz, CEO der Debrunner Koenig Gruppe.Das Engagement ermöglicht Begegnungen mit den Fussballidolen, stiftet Identifikation und gibt auch den Mitarbeitenden der Gruppe die Gelegenheit, Teil dieses besonderen Erlebnisses zu werden. Das stärkt den Teamgedanken und bringt Menschen zusammen - weit über das Spielfeld hinaus.Nicht nur ein Logo, eine Partnerschaft mit HaltungMit dem Sponsoring unterstreicht die Debrunner Koenig Gruppe zudem ihre Rolle als verlässliche Partnerin für Bau, Industrie und Gewerbe - und als engagiertes Mitglied der Gesellschaft. "Der Schweizer Cup lebt von Bewegung, Dynamik und Teamgeist - das passt hervorragend zu unserer Identität. Unser rennender Hund symbolisiert genau das: Agilität, Energie und Herzblut", sagt Mitja Schulz. "Wir freuen uns, diesen Weg als Swiss Cup Companion mitzugehen."Weitere Infos über unser soziales Engagement: https://www.dkg.ch/soziales-engagementDebrunner Koenig GruppeDie Debrunner Koenig Gruppe mit Hauptsitz in St. Gallen ist Teil des international tätigen Konzerns Klöckner & Co SE. Die 1755 gegründete Schweizer Firmengruppe agiert als kompetente B2B-Handelspartnerin und Dienstleisterin im nationalen Markt. Sie besteht aus vier Geschäftsbereichen: "Bewehrungen" liefert Bewehrungsstähle, Bewehrungstechnik und Bewehrungszubehör. "Stahl & Metalle" und "Metall Service" bedienen den Markt mit Rohmaterial und Halbfabrikaten. "Technische Produkte" deckt weitere Bereiche des Baubedarfs unserer Bau-, Industrie- und Handwerkerkundschaft ab.Die Firmengruppe beschäftigt etwa 1450 Mitarbeitende und ist an rund 40 Standorten in der ganzen Schweiz vertreten. Zudem verfügt die Gruppe über Zentral- und Regionallager sowie Abholshops, schweizweite Verkaufsstandorte und leistungsfähige Servicecenter.Nachhaltigkeitsstrategie (https://www.dkg.ch/dkg/ueber-uns/nachhaltigkeit/)Debrunner Koenig Gruppe (https://www.dkg.ch/dkg/de/)Geschäftsbereich Bewehrungen: Debrunner Acifer Bewehrungen AG, (https://bewehrungen.ch/) Debrunner Acifer Bewehrungen AG (Bewehrungstechnik) (https://bewehrungstechnik.ch/), BEWETEC AG (https://bewetec.ch/)Geschäftsbereich Stahl & Metalle: Debrunner Acifer AG (https://shop.d-a.ch/de/)Geschäftsbereich Metall Service: Debrunner Metallservice AG (https://www.metallservice.ch/msm/de/index.html)Geschäftsbereich Technische Produkte: Debrunner Acifer AG, (https://www.d-a.ch/da/de/) PC-Tech SA, (https://www.pc-tech.ch/pct/de/index.html) Müller Wüst AG (https://www.muellerwuest.ch/)Pressekontakt:MedienstelleDebrunner Koenig AGArmin LutzLeiter UnternehmenskommunikationHinterlauben 89004 St. GallenT +41 58 235 01 01M +41 79 918 32 94alutz@dkg.chOriginal-Content von: Debrunner Koenig Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100063290/100931113