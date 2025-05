Freiburg/Eching (ots) -Jetzt ist es offiziell: Das Line-Up für das Brass Wiesn Festival 2025 steht - alle Bands sind bestätigt und freuen sich auf vier Tage voller Musik, Gaudi und gelebter Festivaltradition. Vom 31. Juli bis 3. August 2025 verwandelt sich Eching bei München bereits zum elften Mal in ein Paradies für Fans von Blasmusik, Mundart-Rock und elektronischen Klängen.Mit dem vollständigen Line-Up wird klar: Die Brass Wiesn bleibt ihrem Ruf als Schmelztiegel aus Tradition und Moderne treu. Neben den Headlinern Wanda (Freitag) und Pizzera & Jaus (Samstag) sorgen unter anderem folkshilfe, Die Fexer, Dis M, Keller Steff Big Band, Erwin & Edwin, Vlado Kumpan und seine Musikanten sowie Lenze & de Buam für ein hochkarätiges Musikprogramm auf insgesamt fünf Bühnen.Jeder Festivaltag bietet ein buntes Potpourri aus Blasmusik, Tanz und Partystimmung. Ob beim traditionellen Frühschoppen, dem Jodelworkshop mit Vroni Schweikl, dem Dellnhauser Volkstanz oder bei nächtlichen Elektro-Beats - die Brass Wiesn 2025 hat für jeden Geschmack das passende Erlebnis parat.Erstmals mit dabei sind unter anderem The Magic Mumble Jumble, Pagger Buam, Max von Milland und die Brandseck Musi, die 2025 ihre Brass Wiesn-Premiere feiern. Wieder mit von der Partie sind Publikumslieblinge wie die Kapelle Josef Menzl, Die Fexer, der Musikverein St. Andreas und die Echinger Blaskapelle, die das musikalische Herz des Festivals bilden.Die Brass Wiesn ist mehr als Musik - sie ist ein Lebensgefühl. Zeltgaudi, bayrische Kultur und ausgelassene Stimmung treffen hier auf eine unvergleichliche Naturkulisse. Und mit dem vollständigen Line-Up steigt bei Künstlern wie Fans gleichermaßen die Vorfreude auf vier unvergessliche Tage in Eching.Jetzt letzte Tickets sichern - die Nachfrage ist groß!Tickets und alle Infos unter: www.reservix.de (https://www.reservix.de/tickets-brass-wiesn-festival/t5948)Pressekontakt:Stefanie PosorPressearbeit Brass Wiesnsteffi@monta-music.deOriginal-Content von: KonTent Champion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138544/6026713