Die Siemens-Energy-Aktie setzt ihren Rekordlauf fort. Zum Auftakt in die neue Woche markierte der Anteilsschein beim Stand von 73,20 € ein weiteres Top. Damit belaufen sich die Gewinne seit Jahresbeginn auf fast +45%. Was treibt den Kurs an und wie weit kann es jetzt noch nach oben gehen? Markterholung und Top-Zahlen Der DAX-Titel profitiert einerseits von der dynamischen Markterholung seit den Einbrüchen zu Beginn des vergangenen Monats, andererseits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...