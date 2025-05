Im Wertpapierhandel notiert der Anteilsschein der Bank of China aktuell etwas fester. Das Papier notiert gegenwärtig bei 3,70 Euro. Jahreschart der Bank of China-Aktie, Stand 06.05.2025 Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre der Bank of China: Das Wertpapier weist zur Stunde einen Preisanstieg von 1,04 Prozent auf.

Den vollständigen Artikel lesen ...