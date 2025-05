Eigentlich sollte OpenAI von einer Non-Profit-Organisation in ein gewinnorientiertes Unternehmen überführt werden. Jetzt legt der ChatGPT-Macher die Pläne überraschend auf Eis. Was dahintersteckt. Der ChatGPT-Entwickler OpenAI schraubt die Pläne zur Umwandlung in ein auf Gewinn ausgerichtetes Unternehmen zurück. Der kommerzielle Teil der KI-Firma solle nun doch weiterhin unter der Kontrolle der bisherigen Non-Profit-Organisation bleiben, kündigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...