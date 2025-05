NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Diese lägen im Rahmen der Erwartungen und sollten ausreichen, um den Aktienkurs zu unterstützen, schrieb Georgina Johanan in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Allerdings dürfte es in der Telefonkonferenz um das aktuelle Handelsumfeld des Online-Modehämdlers gehen./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 06:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / 06:53 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ZAL1111