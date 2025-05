FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag zuletzt über 1,13 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung nach einem kurzen Rutsch unter diese Marke zuletzt zu 1,1328 Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1343 (Freitag ebenfalls 1,1343) Dollar festgelegt.

Am Vormittag richtet sich der Blick auf Stimmungsindikatoren für die Dienstleistungsbranche im Euroraum. Dabei handelt es sich zum Teil um Zweitschätzungen, sodass der Kurseinfluss begrenzt sein könnte.

Hinzu kommen Angaben zu den Erzeugerpreisen in der Eurozone. Diese dürften im März im Monatsvergleich gesunken sein. Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Im Euroraum hat sich die Inflation zuletzt als hartnäckig erwiesen./la/mis