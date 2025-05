Zalando ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Im ersten Quartal konnte das Unternehmen sowohl seinen Umsatz als auch die Profitabilität deutlich steigern. Das kommt bei den Anlegern gut an: Die Aktie springt vorbörslich deutlich nach oben.Das Bruttowarenvolumen (GMV) wuchs um 6,5 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro, während der Umsatz um 7,9 Prozent auf rund 2,4 Milliarden Euro zulegte. Auch das bereinigte EBIT verbesserte sich auf 46,7 Millionen Euro, was einer Marge von 1,9 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...