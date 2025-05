Berlin (ots) -Wie können wir Natur und Artenvielfalt für kommende Generationen bewahren? Der neue Kompass Natur & Artenvielfalt, den das Forum Moderne Landwirtschaft (http://www.moderne-landwirtschaft.de) gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey (https://civey.com/) durchgeführt hat, liefert eine klare Antwort: Die Menschen in Deutschland setzen auf die Landwirtschaft. Landwirtschaft: Anker für eine nachhaltige ZukunftÜber 80 Prozent der Befragten sehen die Landwirtschaft als starken Partner im Natur- und Klimaschutz. Besonders hoch ist die Anerkennung auch bei jungen Menschen in urbanen Räumen."Unsere Bäuerinnen und Bauern stehen für mehr als Ernährung - sie sind zentrale Akteure für die Zukunft unserer Natur. Dieses Vertrauen der Gesellschaft ist ein kraftvolles Signal", erklärt Lea Fließ, Geschäftsführerin des Forums Moderne Landwirtschaft.Politik soll den Weg freimachenDie Studie zeigt deutlich: Ohne bessere Rahmenbedingungen wird der Wandel nicht gelingen. Die Menschen fordern weniger Bürokratie, faire Preise und gezielte Förderprogramme für eine nachhaltige Landwirtschaft."Jetzt braucht es mutige politische Entscheidungen: weniger Hemmnisse, mehr echte Unterstützung", so Fließ.Jede Entscheidung zählt: Gemeinsam für mehr NachhaltigkeitDie Bereitschaft in der Bevölkerung ist da: 58 Prozent der Menschen wären bereit, für nachhaltige Lebensmittel mehr zu zahlen. Besonders gefragt sind Maßnahmen wie das Anlegen von Blühstreifen oder die Förderung der Artenvielfalt."Nachhaltigkeit ist keine Nische mehr - sie ist ein gesellschaftlicher Wunsch", fasst Lea Fließ zusammen. "Und gemeinsam können wir ihn verwirklichen."Die gesamte Studie gibt es unter: moderne-landwirtschaft.de/kompass-natur-artenvielfalt-2025/Über das Forum Moderne LandwirtschaftDas Forum Moderne Landwirtschaft ist ein Netzwerk aus allen Bereichen der Landwirtschaft. Wir zeigen moderne Landwirtschaft wie sie ist. Fördern den Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft und machen die moderne Landwirtschaft dadurch sichtbar und für alle erlebbar.Sie waren auf dem ErlebnisBauernhof auf der Grünen Woche? Haben auf dem Marktplatz in Ihrer Stadt schon mal mit einem unserer AgrarScouts gesprochen? Oder unsere Online-Kanäle rund um moderne Landwirtschaft besucht? Hinter all diesen Aktivitäten steckt das Forum Moderne Landwirtschaft.Pressekontakt:Beatrix ReißigLeitung Kommunikation / PressesprecherinForum Moderne Landwirtschaft e.V.Fanny-Zobel-Str. 7, 12435 BerlinTel. +49 (0) 30 814 5555 - 70Mobil +49 (0) 1523 396 8394E-Mail b.reissig@moderne-landwirtschaft.deWeb www.moderne-landwirtschaft.deOriginal-Content von: Forum Moderne Landwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29845/6026777