So summiert sich das Defizit zwischen 2021 und 2024 auf gut 678 Millionen Unzen. Auch dieses Jahr ist wieder mit einem Defizit auf dem Silbermarkt zu rechnen. Kein Wunder, ist doch der Bedarf der Industrie auf einem Rekordhoch. Batterien, die Solarbranche, die 5G-Infrastruktur und Anwendungen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz verschlingen das Edelmetall in immer größerem Maße. Und die Reserven schrumpfen weiter, auch die globale Silberminenproduktion steigt kaum an, Preissteigerungen sollten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...