Hannover (www.anleihencheck.de) - Heute legen u.a. Frankreich, Deutschland, Großbritannien und die Eurozone ihre finalen PMI-Daten für April vor, wobei wir von wenig Bewegung in den Zeitreihen ausgehen, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".In der Eurozone stünden zudem die Erzeugerpreise an, die vor der EZB-Sitzung im Juni besondere Aufmerksamkeit erhalten würden. Beachtung finde zudem die US-Handelsbilanz: Auch wenn die März-Zahlen Trumps jüngste Zollankündigungen noch nicht widerspiegeln würden, würden sie einen wichtigen Referenzpunkt für kommende Entwicklungen im globalen Handelsgefüge markieren. ...

