Bad Hersfeld (ots) -Ein Statement in Schwarz und Grau, klare Linien, smarte Technik - mit dem Independence P 530 hat Grillfürst nicht nur einen technologisch fortschrittlichen, sondern auch einen gestalterisch beeindruckenden Gasgrill auf den Markt gebracht. Für sein außergewöhnliches Designkonzept wurde das Gerät nun mit dem renommierten Red Dot Design Award ausgezeichnet. Der Award würdigt herausragende Gestaltung, Benutzerführung und Innovationskraft im Produktdesign - Eigenschaften, die der Independence in jeder Hinsicht vereint.Mit dem Independence P 530 ist es Grillfürst gelungen, High-End-Technologie und präzises Design in einer neuen Dimension des Grillens zusammenzuführen. Das Gerät überzeugt durch eine markante Formensprache, die ergonomisch durchdachte Bedienoberfläche und ein durchgängig hochwertiges Materialkonzept - von der mattschwarzen Pulverbeschichtung bis hin zu Aluminium-Drehreglern mit taktilem Feedback. Design und Funktion verschmelzen hier zu einem stimmigen Gesamtbild, das sowohl Technikliebhaber als auch Ästheten anspricht. Unter der elegant-futuristischen Hülle arbeitet modernste Technologie: eine edelstahlverkleidete Alu-Gussdruckwanne als Upgrade zum Vorgänger, Grillroste aus Edelstahl oder als Gussrost, ein Backburner sowie ein Ablagerost für größtmögliche Zubereitungs-Vielfalt gepaart mit einer automatischen Temperatursteuerung (95 bis 360°C, manuell bis 400°C), smarter App-Konnektivität, fünf Betriebsmodi, vier frei platzierbaren Temperatursensoren sowie einer digitale Kerntemperatur-Bibliothek. Eine integrierte Füllstandsanzeige für Gasflaschen liefert präzise Angaben. Die bislang größte Infrarotzone seiner Klasse und zahlreiche durchdachte Features wie Innenbeleuchtung, Soft-Close-Unterschrank, Ablagerost und modularer Stauraum machen den Independence zur Komplettlösung für jeden Grillliebhaber. "Die Auszeichnung erfüllt uns mit großem Stolz - denn sie bestätigt, was unsere Entwicklung von Anfang an getragen hat: Die Vision eines Grills, der nicht nur funktional überzeugt, sondern auch ein echtes Designobjekt ist. Der Independence ist das Ergebnis ambitionierter Entwicklungsarbeit, technischer Präzision und einem tiefen Verständnis für die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden", so Joachim Weber, Geschäftsführer von Grillfürst. "Design ist für uns mehr als Ästhetik, sondern auch intuitive Handhabung, Wertigkeit und Begeisterung. Der Award ist daher eine besondere Anerkennung für das gesamte Team hinter dem Produkt."Der neue Independence auf einen Blick:- Einzigartige, smarte Temperaturmessung, -Anzeige und -Steuerung per Touch Display oder Smartphone App- 5 verschiedene Betriebsmodi - Low & Slow, indirektes Grillen, direktes Grillen, Stufenmodus und freies Grillen wie du es bisher gewohnt warst.- Garraumtemperatur zwischen 95°C und 360°C automatisch regelbar, 400°C Maximaltemperatur- Größte Hochtemperatur-Infrarotzone seiner Klasse in linker Seitenablage -bestehend aus 2 XXL-Keramikbrennern- Gasflaschen-Füllstandsanzeige - für 5 kg, 8 kg oder 11 kg Gasflaschen- Digitale Kerntemperatur-Bibliothek für perfekte Ergebnisse- Inkl. 4 Temperaturfühler - für Kerntemperatur und Garraumtemperatur individuell nutzbar- Garraumbeleuchtung - digital zuschaltbar- Stauraum mit 3 Schubladen im Unterschrank- Bodenprojektion - Grillfürst Logo in rot, digital zuschaltbar- Smarte Drehregler-Beleuchtung -individuell wählbar oder mit verschiedenen Betriebsarten- Magic Mode mit Visualisierung der gewünschten Kerntemperatur via Drehregler-Farbe- Beleuchteter Innenraum im Unterschrank mit Soft-Close Türen- Optimierte Arbeitshöhe mit 94,5 cm- Individuelles hybrides Design - entwickelt mit eigenem ProduktdesignerDer Independence ist online unter www.grillfuerst.de sowie in allen Grillfürst-Filialen erhältlich.ÜBER GRILLFÜRSTDie Grillfürst GmbH ist Deutschlands größter Fachhändler für Grillgeräte und Zubehör. Seit 2010 steht das Unternehmen für exzellenten Service, kompetente Beratung und ein breites Sortiment von über 7.000 Artikeln und 80 Marken - online und in 13 Standorten in Deutschland und der Schweiz. Mit über 600 Eigenmarken-Produkten setzt Grillfürst Maßstäbe in der Grillbranche. Als Branchenexperte bietet Grillfürst Shop-in-Shop-Lösungen und platziert komplette BBQ-Sortimente im LEH und DIY-Segment - von umfangreichen Gasgrill-Serien bis zum weltweit größten Dutch-Oven-Sortiment. Gleichzeitig sorgt die Multi-Channel-Strategie für hohe Präsenz: Produkte sind stationär erlebbar und online schnell verfügbar. Kunden profitieren von mehrfach ausgezeichnetem Service, ob in der Filiale, per Telefon, E-Mail oder Videoberatung. Mit dieser einzigartigen Kombination aus Multi-Channel-Strategie, Fachhandelskompetenz und Innovationskraft setzt Grillfürst neue Maßstäbe in der Grillbranche.