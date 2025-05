© Foto: Norbert Neetz - imageBROKER.com

Vestas steigert seinen Umsatz kräftig und hält trotz globaler Unsicherheiten an der Jahresprognose fest. Der Windkraftkonzern sieht sich auf Kurs - doch Cashflow und Margen bleiben vorerst unter Druck. Die Aktie legt zu.Der dänische Windturbinenhersteller Vestas hält trotz geopolitischer Unsicherheiten und anhaltender Marktverwerfungen an seiner Jahresprognose fest. Im ersten Quartal 2025 konnte das Unternehmen seinen Umsatz um knapp 30 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro steigern. Das operative Ergebnis (EBIT) vor Sondereffekten kehrte mit 14 Millionen Euro in die Gewinnzone zurück - ein deutliches Signal im laufenden Turnaround-Prozess. Nach Jahren hoher Verluste arbeitet Vestas an einer …