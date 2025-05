Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



06.05.2025 / 09:53 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Thomas Nachname(n): Olemotz

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Bechtle AG

b) LEI

529900HA2QT774RUXW59

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005158703

b) Art des Geschäfts

Erteilung eines Auftrags an eine Bank im Rahmen der für die Vorstandsmitglieder der Bechtle AG geltenden Aktienerwerbs- und -haltevorschriften ('Share Ownership Guidelines') zum Erwerb von Bechtle Aktien über den XETRA-Handel durch jährliche Investition des Eigeninvestmentbarbetrags (abzüglich Steuern und Abgaben) binnen zwei Wochen nach Gutschrift des Betrages auf dem Verrechnungskonto der Bank und entsprechender Information über die Überweisung durch die Gesellschaft, nachdem der testierte und vom Aufsichtsrat gebilligte Bechtle Konzernabschluss für das dem Erdienungszeitraum entsprechende Geschäftsjahr vorliegt. Der Eigeninvestmentbarbetrag errechnet sich nach den Bedingungen der langfristigen variablen Vergütung (Long-Term Incentive - 'LTI') des von der Hauptversammlung der Bechtle AG am 11. Juni 2024 gebilligten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder und bemisst sich - wie im Vergütungssystem näher beschrieben und im jeweiligen Vergütungsbericht offengelegt - aus dem Grad der Erreichung des finanziellen Zielwerts und der nichtfinanziellen ESG-Kriterien unter Berücksichtigung eines Modifiers (Faktor 0,9 bis 1,1) im einjährigen Erdienungszeitraum des jeweiligen Vorjahres zum 31. Dezember multipliziert mit dem im Dienstvertrag festgelegten Zielbetrag, wobei der ermittelte Eigeninvestmentbarbetrag betragsmäßig auf 130 % des Zielbetrags begrenzt ist. Die erworbenen Bechtle Aktien werden in ein Wertpapierdepot mit einem Sperrvermerk zugunsten der Bechtle AG verbucht, der für die Dauer bis zum Ablauf des auf den Aktienerwerb nachfolgenden dritten Kalenderjahres gilt. Die interessenwahrende (Dauer-)Order gilt solange und soweit das Vorstandsmitglied Anspruch auf Auszahlung des Eigeninvestmentbarbetrags hat, letztmalig für das auf sein Ausscheiden nachfolgende Kalenderjahr.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

05.05.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





