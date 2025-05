EQS-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Jahresbericht

Nabaltec AG bestätigt Konzernzahlen 2024 und erzielt in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld nach vorläufigen Zahlen im ersten Quartal 2025 ein Umsatzplus von 1,2 %

Bestätigung Konzernzahlen 2024: Umsatzwachstum von 1,7 % auf 203,6 Mio. Euro (2023: 200,1 Mio. Euro); operatives Ergebnis (EBIT) bei 22,3 Mio. Euro (2023: 18,3 Mio. Euro); EBIT-Marge (bezogen auf die Gesamtleistung) von 10,8 %

Vorläufige Finanzkennzahlen Q1/2025: Umsatz 54,7 Mio. Euro (Q1/2024: 54,0 Mio. Euro); EBIT 4,1 Mio. Euro (Q1/2024: 5,0 Mio. Euro)

Prognose für 2025 bestätigt: Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 3 % bis 5 %; EBIT-Marge in einer Bandbreite von 7 % bis 9 %

Dividendenvorschlag in Höhe von 0,29 Euro je Aktie

Verlängerung des Vorstandsvertrags von Herrn Dr. Risch um fünf Jahre

Schwandorf, 6. Mai 2025 - Die Nabaltec AG veröffentlichte heute ihren Konzernjahresabschluss 2024 und bestätigte darin die vorläufigen Zahlen. Demnach erzielte das Unternehmen im Jahr 2024 mit einem Umsatzplus von 1,7 % einen Konzernumsatz in Höhe von 203,6 Mio. Euro nach 200,1 Mio. Euro im Vorjahr. Die erzielte EBIT-Marge (bezogen auf die Gesamtleistung) lag bei 10,8 % und damit über der Prognose (Bandbreite von 8 % bis 10 %). Weiterhin veröffentlichte Nabaltec für das erste Quartal 2025 heute vorläufige Zahlen. Der Konzern erzielte in den ersten drei Monaten 2025 ein Umsatzplus von 1,2 % auf 54,7 Mio. Euro (Q1/2024: 54,0 Mio. Euro) und setzt das moderate Umsatzwachstum mit einer vergleichbaren Dynamik wie im Jahr 2024 fort.

"Die konjunkturelle Situation bleibt herausfordernd und belastet insbesondere die chemisch-pharmazeutische Industrie, in der die Vorzeichen noch nicht wieder auf nachhaltigem Wachstum stehen", berichtet Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. "In wichtigen Zielmärkten blieben wesentliche Impulse im abgelaufenen Geschäftsjahr und auch zum Jahresanfang 2025 aus, und unsere Erwartungen sind entsprechend gedämpft."

Die Nabaltec AG erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz im Produktsegment "Funktionale Füllstoffe" von 148,0 Mio. Euro nach 142,3 Mio. Euro im Vorjahr (+4,0 %). Die intakte Nachfrage in diesem Produktsegment zeigte sich insbesondere in einer Absatzsteigerung von 11,8 %. Jedoch mussten im abgelaufenen Geschäftsjahr Preiszugeständnisse in Kauf genommen werden, weshalb der Umsatz unterproportional zum Absatz stieg. Im Produktsegment "Spezialoxide" blieb der Umsatz 2024 mit 55,6 Mio. Euro 3,9 % hinter dem Vorjahr (57,8 Mio. Euro) zurück. Dabei legte auch in diesem Produktsegment der Absatz leicht gegenüber dem Vorjahr zu (+2,3 %). Die anhaltende Schwäche der Stahlindustrie ließ noch keine wesentliche Verbesserung der Gesamtdynamik zu.

Ertragsseitig gelang es der Nabaltec AG, im abgelaufenen Geschäftsjahr ein starkes Wachstum des operativen Ergebnisses (EBIT) von 21,4 % auf 22,3 Mio. Euro (2023: 18,3 Mio. Euro) zu erreichen. Die EBIT-Marge (bezogen auf die Gesamtleistung) lag bei 10,8 %. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erzielte Nabaltec 2024 34,2 Mio. Euro sowie eine EBITDA-Marge (bezogen auf die Gesamtleistung) von 16,5 %. Im Vorjahr hatte das EBITDA bei 31,0 Mio. Euro gelegen (+10,2 %). Das Konzernergebnis lag 2024 bei 14,3 Mio. Euro (Vorjahr: 11,4 Mio. Euro) respektive einem Ergebnis je Aktie von 1,62 Euro (Vorjahr: 1,30 Euro). Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, den Aktionären im Rahmen der Hauptversammlung 2025 für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,29 Euro je Aktie vorzuschlagen.

"Mit der Entwicklung 2024 sind wir in Anbetracht der allgemeinen herausfordernden Situation durchaus zufrieden. Der Start in das neue Jahr verlief trotz des umsatzseitigen Wachstums aber nicht gemäß unseren Erwartungen, und die Lage an den Märkten bleibt sehr volatil", so Johannes Heckmann weiter. "Mit unserem Produktmix sind wir breit aufgestellt und gestalten gemeinsam mit unseren Kunden zukünftige Entwicklungen. Von einem Aufleben der Marktdynamik sind wir weiter überzeugt und halten an unserem Kurs fest. Allerdings zeigt die aktuelle Gesamtsituation auch, dass es einen langen Atem braucht, um in Zukunft von den sich ergebenden Chancen zu profitieren."

In den ersten drei Monaten 2025 erzielte die Nabaltec AG nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von 54,7 Mio. Euro nach 54,0 Mio. Euro im ersten Quartal 2024 (+1,2 %). Der Umsatz im Produktsegment "Funktionale Füllstoffe" lag nach vorläufigen Zahlen bei 40,3 Mio. Euro nach 38,7 Mio. Euro im Vorjahresquartal. In diesem Produktsegment konnte ein leichtes Mengenwachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum generiert werden. Im Produktsegment "Spezialoxide" wurde nach vorläufigen Zahlen ein Umsatz von 14,4 Mio. Euro nach 15,4 Mio. Euro im Vergleichsquartal erzielt. Die Feuerfestindustrie kämpft in Europa weiter mit einem schleppenden Absatz, was die Entwicklung des Marktes bremst. Beim operativen Ergebnis (EBIT) erzielte die Nabaltec AG im ersten Quartal 2025 nach vorläufigen Zahlen 4,1 Mio. Euro (Q1/2024: 5,0 Mio. Euro). Die EBIT-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) lag im ersten Quartal 2025 bei 7,5 %. Insbesondere hohe Energiekosten haben sich im Ergebnis niedergeschlagen.

Aufgrund realisierter Preiserhöhungen ab dem zweiten Quartal erwartet Nabaltec für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatzanstieg in einer Bandbreite von 3 % bis 5 % und eine EBIT-Marge in einer Bandbreite von 7 % bis 9 %.

Das Unternehmen gibt weiterhin bekannt, dass der Vorstandsvertrag von Herrn Dr. Alexander Risch, Vorstand Operatives Geschäft, in diesem Jahr um fünf Jahre bis zum 30. September 2030 verlängert wurde.

Hinweis: Der Geschäftsbericht 2024 und der Einzelabschluss 2024 der Nabaltec AG stehen unter https://nabaltec.de/investor-relations/finanzberichte zum Download zur Verfügung. Der Vorstand der Nabaltec AG wird darüber hinaus am 6. Mai 2025 um 11:00 Uhr (CEST) einen Earnings Call zum Thema Q4/2024 Highlights durchführen. Interessierte Investoren können sich über den weiterführenden Link hierzu anmelden.

Über die Nabaltec AG:

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an.

Kontakt:

Heidi Wiendl-Schneller Frank Ostermair/Vera Müller Nabaltec AG Better Orange IR & HV AG Telefon: 09431 53-202 Telefon: 089 8896906-14 Fax: 09431 53-260 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: InvestorRelations@nabaltec.de E-Mail: nabaltec@linkmarketservices.eu

