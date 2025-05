Leipzig (ots) -Große Chorsinfonik, Filmmusik, A-cappella-Konzerte und Familienkonzerte: MDR KLASSIK stellt in der neuen Spielzeit 2025/26 seine drei Ensembles (MDR-Sinfonieorchester, MDR-Rundfunkchor und MDR-Kinderchor) mit spannenden Programmen und vielfältigen Projekten weiter konsequent als Medienensembles für sein Publikum in ganz Mitteldeutschland auf. Eröffnet wird die neue Saison am 14. September im Gewandhaus Leipzig gemeinsam vom MDR-Sinfonieorchester und vom MDR-Rundfunkchor mit Joseph Haydns "Die Schöpfung" unter der Leitung des neuen Chefdirigenten des MDR-Rundfunkchors Josep Vila i Casañas. Neben zahlreichen Konzerten mit dem MDR-Chefdirigenten Dennis Russell Davies (u.a. zum 150. Geburtstag von Maurice Ravel) feiern spannende Gastdirigentinnen und -dirigenten ihr Debüt beim MDR-Sinfonieorchester. Darunter Alena Hron, Roderick Cox und Giuseppe Mengoli.Von Haydn bis Orff: Große Chorsinfonik mit den MDR-EnsemblesNach dem sommerlichen Auftaktkonzert in Suhl (23. August) eröffnen die MDR-Ensembles gemeinsam die neue Konzertsaison in Leipzig unter der Leitung des neuen Chefdirigenten des MDR-Rundfunkchors: Der Katalane Josep Vila i Casañas dirigiert im Gewandhaus Haydns "Die Schöpfung" (14. September). Weitere große Chorsinfonik von MDR-Sinfonieorchester und MDR-Rundfunkchor gibt es mit Schumanns "Missa Sacra" (Totensonntag, 23. November) und Händels "Der Messias" in der Mozart-Fassung (26. April 2026). Am 28. Juni 2026 beschließen alle drei MDR-Ensembles die Saison mit Orffs "Carmina Burana".Metropolis und Faust: Konzerte für Filmmusik-LiebhaberFans der Stummfilm-Ära der 1920er Jahre können sich auf zwei Sonderkonzerte freuen: In Halle interpretiert Komponist Jeff Beal mit dem MDR-Sinfonieorchester seine neu komponierte Musik zum Stummfilm-Klassiker "Metropolis" (30. Oktober) und in der Leipziger Oper erklingt eine neue Filmmusik zu Murnaus Stummfilm "Faust - Eine deutsche Volkssage" (5. Juni 2026). Alle drei MDR-Ensembles sind zudem am 29. Mai 2026 in der Arena Leipzig mit der Filmmusik zu Herr der Ringe zu erleben.Sommernachtstraum und Silvesterkonzert: Konzertreihen in Leipzig und SuhlSonntags locken die beiden Reihen MDR-Konzerte am Morgen und die MDR-Konzerte am Abend ins Leipziger Gewandhaus, wobei die abendlichen Konzerte nun bereits 18 Uhr beginnen. Für die MDR-Konzerte in Suhl kommen die MDR-Ensembles wie gewohnt mit vier Konzerten nach Thüringen, darunter der Sommernachtstraum (23. August) und das MDR-Silvesterkonzert (31. Dezember) mit Schauspieler und Sänger Max Müller. Auch in Leipzig ist das Programm mit Walzern und Chansons zu genießen (11. Januar 2026).Haydn mit Chefdirigent Dennis Russell Davies sowie spannende Debüts und GästeEinige spannende Gastdirigentinnen und -dirigenten werden erstmals am Pult des MDR-Sinfonieorchesters stehen und wichtige Akzente setzen, darunter Alena Hron, Roderick Cox und Guiseppe Mengoli. Als Solisten sind u. a. Violinistin Alina Ibragimova und die Pianisten Joseph Moog und Emanuele Arciuli zu erleben.Chefdirigent Dennis Russell Davies und das MDR-Sinfonieorchester laden zum Entdecken der Spannungsfelder und musikalischen Bezügen über Jahrhunderte hinweg ein: Welche Bezüge gibt es zwischen Bernstein und Tschaikowski, Isang Yun und Beethoven oder Vasks und Maurice Ravel. Letzterer wird mit gleich drei Werken anlässlich seines 150. Geburtstags geehrt. Einen weiteren Schwerpunkt setzt Dennis Russell Davies mit Haydns Londoner Sinfonien.Lera Auerbach und Arvo Pärt: MDR-Kammerkonzerte und MDR-NachtgesangIn kleineren Formationen präsentieren sich die MDR-Ensembles im MDR-Studio am Leipziger Augustusplatz in der facettenreichen Konzertreihe MDR-Kammerkonzerte. Komponistin Lera Auerbach dirigiert beim MDR-Studiokonzert zudem die Deutsche Erstaufführung ihres Werks "Flights of the Angakoks" (7. November). Der MDR-Rundfunkchor ist in seiner beliebten A-cappella-Reihe MDR-Nachtgesang zu hören - mit Gastdirigent Yuval Weinberg sowie mit Howard Arman, der einen Schwerpunkt anlässlich Arvo Pärts 90. Geburtstag setzt. Darüber hinaus gastiert der Chor in Stuttgart, Freiburg, Frankfurt a. M., Hamburg, Dortmund und Baden-Baden."Nussknacker" on Tour: Vielfältige Konzerte in ganz MitteldeutschlandMit Tschaikowskis "Nussknacker bringt das MDR-Sinfonieorchester einen weihnachtlichen Klassiker als Familienkonzert nach Leipzig (11. Dezember), Ilmenau (12. Dezember) und Wernigerode (13. Dezember). Der MDR-Kinderchor und sein Künstlerischer Leiter Alexander Schmitt präsentieren wieder die beliebtesten Weihnachtslieder in Zeulenroda (30. November), Leipzig (14. Dezember), Bad Elster (21. Dezember) und Erfurt (23. Dezember). Und beim alljährlichen Weihnachtskonzert am 25. Dezember im Gewandhaus Leipzig stellt Josep Vila i Casañas die musikalischen Traditionen seiner spanischen Heimat vor.Der MDR-Kinderchor zeigt auch mit weiteren innovativen Projekten sein vielseitiges Können in Leipzig, darunter die Konzerte "Himmelwärts" (19. September) und das Programm "Silhouetten" (8./9. Mai 2026), in dem Chorklang, Bewegung und Lichtprojektionen verschmelzen.Das gesamte Programm sowie weiterführende Informationen, etwa zur MDR-Musikvermittlung oder der Nachwuchsförderung, gibt es online auf mdr-klassik.de.Tickets und AbonnementsDie Abonnements und Einzeltickets für die gesamte Spielzeit sind ab sofort/6. Mai 2025 erhältlich. Zu den neuen Angeboten gehört das Ticket-Sextett und das Advents-Spezial. Der Ticketshop, direkt bei MDR KLASSIK am Augustusplatz 9a im Herzen von Leipzig, öffnet montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr sowie samstags 10 bis 14 Uhr. Erhältlich sind die Eintrittskarten auch bei der Tickethotline (0341) 94 67 66 99 sowie unter mdr-tickets.de.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6026840