NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 133 dänischen Kronen belassen. Dank starker Zahlen der Sparte Power Solutions habe der Hersteller von Windkraftanlagen die Erwartungen übertroffen, schrieb Colin Moody in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Auf der Telefonkonferenz dürften sich die Fragen um die aktuelle Marktdynamik und Importzölle drehen./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 02:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / 02:49 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DK0061539921