Berlin (ots) -Beim Kauf eines Fahrradhelms auf Passform, Prüfsiegel und Bauweise achten. TÜV-Verband gibt Tipps für sicheren Kopfschutz beim Radfahren.Das Fahrrad gehört für viele Menschen zum Alltag. Ob auf dem Weg zur Arbeit, bei einem Wochenendausflug oder beim Mountainbiken in anspruchsvollem Gelände: Die Zahl der Fahrräder auf Deutschlands Straßen wächst stetig. Der Fahrradbestand ist innerhalb von fünf Jahren um 14 Prozent auf 88,7 Millionen Stück im Jahr 2024 gestiegen, darunter 15,7 Millionen Pedelecs. Gleichzeitig steigen die Unfallzahlen. Laut Angaben des Statistischen Bundesamts kamen im Jahr 2024 insgesamt 441 Radfahrende im Straßenverkehr ums Leben. Weitere rund 14.000 Radfahrende wurden schwer verletzt. "Radfahrende sollten sich so gut es geht schützen. Neben einer vorausschauenden Fahrweise gehört dazu die richtige Ausrüstung", sagt Fani Zaneta, Referentin für Verkehrssicherheit beim TÜV-Verband. "Ein hochwertiger Fahrradhelm kann Kopfverletzungen verhindern oder erheblich abmildern." Beim Kauf eines Fahrradhelms sollten Verbraucher:innen einiges beachten. Denn nicht jeder Helm schützt gleich: Passform, Ausstattung und richtige Handhabung sind entscheidend. Der TÜV-Verband zeigt, worauf beim Kauf eines Fahrradhelms geachtet werden sollte.Passform und Prüfsiegel sind wichtige KaufkriterienEin Fahrradhelm schützt nur dann zuverlässig, wenn er richtig sitzt. Wichtig ist daher die passende Größe. Dafür wird der Kopfumfang mit einem Maßband über Stirn und Hinterkopf gemessen, etwa einen Zentimeter über den Ohren. Anhand von Größentabellen lässt sich anschließend die richtige Helmgröße ermitteln: S (52-56cm), M (56-58cm) oder L (58-62cm). Zudem sorgen individuell einstellbare Drehrädchen und weiche Polster für einen optimalen Sitz. Nach der Anpassung muss der Helm waagerecht auf dem Kopf sitzen. "Die seitlichen Riemen sollten ein Dreieck unter dem Ohr bilden und der Kinnriemen eng anliegen, aber nicht einschneiden", sagt Zaneta. Wer auch bei Kälte unterwegs ist, sollte den Helm mit einer dünnen Mütze anprobieren, um die Passform unter Realbedingungen zu testen.Ein entscheidender Nachweis für einen verlässlichen Helm sind neben der verpflichtenden CE-Kennzeichnung vor allem das GS-Zeichen sowie das TÜV-Prüfzeichen, die erweiterte Sturztests abdecken. Dabei wird die Qualität des Fahrradhelms unter anderem durch variierende Aufprallwinkel und Langzeitbelastungen bei Hitze und Feuchtigkeit getestet. Innovative Schutzmechanismen - wie das Multi-Directional Impact Protection System - sorgen bei modernen Helmen außerdem dafür, dass Rotationskräfte auf das Gehirn bei schrägen Aufprallen reduziert werden. Damit es dazu erst gar nicht kommt, ist beim Helmkauf auch die Sichtbarkeit im Straßenverkehr nicht zu vernachlässigen. "Viele Helme verfügen über reflektierende Streifen, einige sogar über eingebaute Rücklichter", sagt Zaneta. "Solche Features erhöhen die Sichtbarkeit, ersetzen allerdings nicht die vorgeschriebene Fahrradbeleuchtung."Nutzung entscheidet über HelmartFahrradhelme unterscheiden sich nicht nur in der Passform, sondern auch in ihrer Bauweise und ihrem Einsatzzweck. Besonders verbreitet ist dabei die In-Mold-Technologie, bei der Außenschale und Innenschicht fest miteinander verbunden sind. "Das macht die Helme leicht und dennoch stabil", sagt Zaneta. "Ein Helm, der leicht und bequem ist, wird häufiger getragen- und nur ein getragener Helm kann im Ernstfall schützen." Für den Stadtverkehr oder entspannte Touren bieten sich City- und Trekkinghelme an. Diese Modelle sind meist schlicht gestaltet und bereits ab 40 Euro zu haben. Wer abseits befestigter Wege unterwegs ist, greift besser zu einem Mountainbike-Helm - mit tieferer Nackenpartie, integriertem Visier und starker Belüftung. Sie starten bei etwa 60 Euro. Bei besonders hohen Belastungen - etwa im BMX-Bereich - kommen robuste Hartschalenhelme zum Einsatz. Rennradhelme wiederum setzen auf maximale Leichtigkeit sowie Aerodynamik und liegen preislich zwischen 70 und 250 Euro. Das Beste aus beiden Welten kombinieren Hybrid-Helme mit hoher Stabilität und gleichzeitig geringem Gewicht. Für Heranwachsende sind Kinderhelme ab 20 Euro mit zusätzlichen Einstellmöglichkeiten für den Kopfumfang die richtige Wahl.Sicherer Schutz braucht Kontrolle und PflegeDer passende Fahrradhelm schützt allerdings nur dann zuverlässig, wenn er regelmäßig kontrolliert und gepflegt wird. Vor jeder Fahrt empfiehlt sich deshalb ein kurzer Check: Sitzt der Helm fest? Gibt es sichtbare Risse? "Nach einem Sturz muss der Helm grundsätzlich ersetzt werden", sagt Zaneta. "Denn selbst, wenn keine äußeren Schäden sichtbar sind, kann die innere Struktur des Materials beeinträchtigt sein." Aber auch ohne Unfall gilt: Nach spätestens fünf Jahren - je nach Hersteller auch früher - sollte ein Helm ausgetauscht werden. Anzeichen dafür sind ein ausgeleiertes Innenfutter, brüchige Riemen oder eine spröde Schale. Um das Material zu schonen, sollten Fahrradhelme deshalb bei der Lagerung keiner intensiven UV-Strahlung ausgesetzt werden. Außerdem lohnt es sich, das Innenpolster regemäßig zu reinigen, um die Materialqualität zu erhalten.Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.