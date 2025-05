Die Erwartungen waren gigantisch, die Zahlen stark - und doch stürzt die Aktie ab. Was steckt hinter dem Kursrutsch bei Palantir? Anleger fragen sich: Ist das jetzt die perfekte Einstiegschance in den KI-Hoffnungsträger? Die Erwartungen an Palantir waren hoch. Anders als viele andere Tech-Werte lag die Aktie vor den gestrigen Quartalszahlen im Jahr 2025 bereits über 50 Prozent im Plus. Der Grund: Die Nachfrage nach Lösungen für Künstliche Intelligenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...