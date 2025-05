Berlin (ots) -"Jetzt kann und muss es losgehen. Die neue Bundesregierung steht vor großen Aufgaben. Wir brauchen dringend eine Strategie, um den weltweiten Krisen trotzen zu können. Das geht aber nur mit einer starken Wirtschaft hier bei uns zu Hause", kommentiert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, die voraussichtliche heutige Ernennung von Bundeskanzler und Ministern."Trump hat die bisherige Weltordnung auf den Kopf gestellt mit noch unabsehbaren Folgen für alle Volkswirtschaften. Die Bundesregierung muss einen Plan entwickeln, wie wir mit unserem bisher größten Handelspartner umgehen wollen. Und gleichzeitig Unabhängigkeit schaffen mit dem pragmatischen Abschluss von neuen Freihandelsabkommen. Dazu müssen wir auch die EU weiterentwickeln. Der Bundeskanzler sollte hier eine Führungsrolle übernehmen", so der Großhandelspräsident.Und abschließend: "Eigene Stärke entwickeln wir nur mit wirtschaftlichem Erfolg. Entscheidend für den Erfolg der Regierung sind jetzt Maßnahmen, die Wachstum schaffen und uns Unternehmerinnen und Unternehmern wieder Vertrauen in den eigenen Standort geben. Dazu gehört neben Planbarkeit und Investitionen in Digitalisierung und Infrastruktur vor allem der Abbau von Bürokratie und steuerliche Entlastungen. Das schafft dem Mittelstand spürbare Entlastung in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit."6. Mai 2025Pressekontakt:Iris von RottenburgAbteilungsleiterin KommunikationFrederike RöselerPressesprecherinTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deOriginal-Content von: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6564/6026851