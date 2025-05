Cardano Kurs Prognose: Krypto-Experte erklärt, welcher Trend jetzt den ADA-Token beeinflusst

Die vergangenen Tage sorgten für einen leicht bärischen Trend am Markt, der fast alle Kryptowährungen beim Blick auf die vergangene Woche in den roten Bereich drückte. Besonders stark davon betroffen zeigte sich zuletzt Cardano, denn der neuntgrößte Coin am Markt (nach Marktkapitalisierung) verlor einen Großteil der Gewinne, die er in den Tagen zuvor gemacht hatte.

Viele Anleger fragen sich jetzt, wie es mit dem ADA-Token weitergeht und ob der bärische Trend anhalten wird oder ob ein erneuter Aufschwung in naher Zukunft den Preis pushen kann. Die Antwort darauf liefert jetzt der Krypto-Analyst Ali Martinez.

Bärischer Trend hält weiter an: Wie tief fällt der ADA-Preis in den kommenden Tagen?

Laut Martinez, der seine Kursanalyse auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) in den heutigen Morgenstunden teilte, wird die aktuelle Kurskorrektur noch weiter anhalten können. Zuletzt konnte Cardano zwar an die obere Linie eines abwärts gerichteten Kanals (siehe Tweet unten) klettern, traf dort jedoch auf einen signifikanten Widerstand. Die Tatsache, dass die obere Linie des technischen Indikators nicht durchbrochen wurde, könnte auf weitere signifikante Abverkäufe in den kommenden Stunden und Tagen hindeuten. Das würde wiederum einen noch stärker fallenden Kurs nach sich ziehen.

Aus preislicher Sicht sollten Anleger jetzt laut der Martinez-Analyse die Preisregionen von 0,63 und 0,54 US-Dollar im Auge behalten. Sollten diese nämlich unterschritten werden, würde dies zu einer noch stärkeren Kurskorrektur führen, die den ADA-Preis merklich drücken würde. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lag der Cardano Kurs bei 0,666 US-Dollar.

Cardano $ADA was rejected at the top of its descending channel, potentially setting up a move toward $0.63, or even $0.54 if pressure persists. pic.twitter.com/esZYWPpZbM - Ali (@ali_charts) May 6, 2025

Allerdings gibt es auch einige positive Nachrichten, die gerade mittel- und langfristige Anleger bullish stimmen dürften. Nachdem es einige technische Fortschritte in den vergangenen Monaten gegeben hatte, könnten jetzt vermehrt Projekte der dezentralen Finanzen (DeFi) auf die Cardano-Blockchain wechseln und gleichzeitig immer mehr dezentrale Anwendungen (dApps) im ADA-Ökosystem veröffentlicht werden. Außerdem gab es zuletzt eine Vielzahl neuer Partnerschaften: Einige Regierungsprojekte in afrikanischen Ländern könnten ein erstes Zeichen dafür setzen, dass die Kryptowährung weit mehr bietet als nur das Potenzial für Investoren, hier Vermögensaufbau zu betreiben.

Trotzdem bleibt natürlich dieser Aspekt für Investoren am Krypto-Markt weiterhin ein treibender Faktor. Jedoch ist es schwierig, am volatilen Markt den richtigen Zeitpunkt zu finden, um in den ADA-Token zu investieren beziehungsweise die eigenen Reserven zu verkaufen. Gerade deshalb setzen immer mehr Anleger auf die Nutzung sogenannter KI-Agenten wie Mind of Pepe, die mithilfe von "fortgeschrittener KI-Technologie" eine Vielzahl von Informationen sammeln und analysieren kann.

Nur noch 25 Tage: Presale-Phase von Mind of Pepe nähert sich dem Ende

Über 8,7 Millionen US-Dollar an Kapital wurden bereits gesammelt. Jetzt ist klar: In weniger als 25 Tagen wird der native MIND-Token der Mind of Pepe Plattform bereits den Vorverkauf verlassen und das Projekt offiziell durchstarten. Dann können Plattformnutzer die "Analysen in Echtzeit" einsetzen, um von der künstlichen Intelligenz automatisch Informationen erfassen zu lassen, die wiederum in Anlagestrategien umgewandelt werden können. Denn der KI-Agent erfasst Informationen aus den sozialen Medien, aus der Krypto-Community oder von Influencern und kann so autonom die bestmöglichen Anlagestrategien finden.

Der Einsatz ist zum Beispiel auf Twitter, Telegram oder in anderen sozialen Netzwerken denkbar. Auch eine Blockchain-Integration bietet der KI-Agent, sodass er zum Beispiel Statistiken oder andere Informationen aus dApps ziehen kann.

Aktuell liegt der Fixpreis im Presale noch bei 0,0037515 US-Dollar. Wer zudem heute noch investiert, kann die MIND-Token im Presale-Staking-Programm festsetzen und hier von der jährlichen prozentualen Rendite (APY) von 259 Prozent profitieren. Dieses erste Staking-Angebot soll auch nach dem Launch fortbestehen und innerhalb der ersten drei Jahre ganze 15 Prozent des gesamten MIND-Tokenvorrats ausbezahlen. Langfristige Anleger könnten hier also über Jahre hinweg Staking-Rewards erhalten und von einem passiven Einkommen profitieren.

