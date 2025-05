Straßburg (ots) -KINO | FERNSEHFILME | SERIENFestival de CannesSchwerpunkt | Ab dem 9. Mai auf arte.tvVom 9. bis 28. Mai widmet ARTE den Filmfestspielen von Cannes einen Programmschwerpunkt mit Filmen, die an der französischen Riviera ihre Premiere feierten, viele darunter preisgekrönt, und die den internationalen Autorenfilm in seiner ganzen Vielfalt repräsentieren. Unter anderem zeigt ARTE den Web-Only Film "Rendez-vous (https://www.arte.tv/de/videos/033597-000-A/rendez-vous/)" mit der diesjährigen Jurypräsidentin Juliette Binoche in der Hauptrolle. Mehr Infos und Filme zum Festival de Cannes ab dem 9. Mai 2025 auf arte.tv/Cannes.>>Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-026048/)Sowjet JeansWeb Only, Serie | Ab dem 8. Mai auf arte.tvIn der Sowjetrepublik Lettland von 1979 konnte einen der Widerstand gegen den KGB teuer zu stehen kommen. Der junge Kostümbildner Renars Rubenis durfte dies am eigenen Leib erfahren, als er sich in die finnische Theaterregisseurin verliebte, die er doch eigentlich ausspionieren sollte. Die romantische Komödie ist ein Plädoyer für die Freiheit im Riga einer vom Zerfall bedrohten Sowjetunion.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/121270-001-A/)Small AxeWeb Only, Serie | Ab dem 23. Mai auf arte.tvIn 5 voneinander unabhängigen Folgen inszeniert Oscar-Preisträger Steve McQueen (12 Years a Slave) reale Geschichten von Rassismuserfahrungen und sozialen Kämpfen der Schwarzen Bevölkerung Londons der 60er bis 80er-Jahre.>>Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-026073/)AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTEVor 80 Jahren: Das Ende des Zweiten Weltkriegs in EuropaSchwerpunkt | Ab heute auf arte.tvIm Mai 2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa zum 80. Mal. ARTE erinnert daran mit Spielfilm-Hochkarätern, Dokumentationen und Konzerten. Darunter das preisgekrönte Gerichtsdrama "Das Urteil von Nürnberg (https://presse.arte.tv/programme/047055-000-A/)" und "Dünkirchen, 2. Juni 1940 (https://presse.arte.tv/programme/041139-000-A/)" mit Jean-Paul Belmondo. Neben "Churchill, Roosevelt & Stalin: Der Weg nach Jalta (https://presse.arte.tv/programme/116885-000-A/)" und "Ich tanz und mein Herz weint - Jüdische Musiklabel im Nationalsozialismus (https://presse.arte.tv/programme/107437-000-A/)", zeigt ARTE zudem die zwei Web Only Dokumentationen "Nagasaki, die Überlebenden der Bombe (https://www.arte.tv/de/videos/120442-000-A/nagasaki-die-ueberlebenden-der-bombe/)" und "April 1945 - Die Schlacht um Okinawa (https://www.arte.tv/de/videos/120443-000-A/april-1945-die-schlacht-um-okinawa/)", die ab dem 5. Mai online auf arte.tv erscheinen.>>Zur Programmseite (https://www.arte.tv/de/videos/RC-026359/vor-80-jahren-das-ende-des-zweiten-weltkriegs/)DNA-Tests - Das Geschäft mit den GenenOnline First, Dokumentation | Ab dem 20. Mai auf arte.tv und am 27. Mai auf ARTEWoher kommen Ihre Vorfahren? Wem sehen Sie ähnlich? Werden Sie gesund bleiben? Heute scheinen all diese Fragen mithilfe einer persönlichen DNA-Analyse beantwortet werden zu können. Jeder kann im Internet für ein paar hundert Euro eine erste Interpretation seiner Gene erhalten. Dieser neue Markt verbirgt jedoch eine andere Gefahr: die Kommerzialisierung unserer genetischen Daten.>>Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/118271-000-A/)KUNST | KULTUR | POPKULTURDolly Parton: Everybody's DarlingWeb Only, Dokumentation | Ab dem 9. Mai auf arte.tvDolly Parton neu entdecken - durch ihr Leben, ihre Musik und vor allem ihre Texte, die von den Widersprüchen des Lebens in den heutigen USA geprägt sind. Vor allem aber erlebt man eine große Künstlerin, deren Talent allzu oft von ihrem Aussehen und ihren Schönheitsoperationen überschattet wurde. ARTE zeigt weitere Programme im Country-Schwerpunkt (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-026576/) ab dem 9. Mai auf arte.tv.>>Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/120465-000-A/)MUSIK I TANZEuropakonzert 2025 aus Bari: Mit den Berliner Philharmonikern und Riccardo MutiKonzert im Livestream | Aufgezeichnet am 1. Mai und ab sofort auf arte.tvDas Teatro Petruzzelli in Bari ist historisches Juwel und Konzertkulisse des Europakonzertes 2025. Der Auftritt der Berliner Philharmoniker unter dem Dirigat von Riccardo Muti bietet ein hochkarätiges Programm mit Werken von Rossini, Verdi und Brahms. Das Konzert ist eine Hommage an die Vielfalt der Länder und Kulturen in Europa und zugleich musikalischer Brückenbauer.>>Zur Programmseite (https://www.arte.tv/de/videos/124387-000-A/europakonzert-2025-aus-bari/)Ballet Flamenco de Andalucía: Origen Teatro de la Maestranza, SevillaWeb Only, Tanz | Ab dem 21. Mai auf arte.tvOrigen. La semilla de los tiempos (dt. "Ursprung. Die Saat der Zeit") führt die Musikgruppe Accademia del Piacere, das Ballet Flamenco de Andalucía und das Teatro de la Maestranza aus Sevilla für eine künstlerische Zeitreise durch Barock und Flamenco zusammen. Ausgehend von den historischen Wurzeln der Flamencomusik entsteht ein von Emotion und Bühnenästhetik geprägter Dialog zwischen Musik und Tanz, der Tradition und Avantgarde miteinander verknüpft.>>Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/125660-000-A/)ENTDECKUNG I WISSENSCHAFTLithium in Europa: Gelingt ein nachhaltiger Kreislauf?Online First, Dokumentation | Ab jetzt auf arte.tv und am 10. Mai auf ARTEOhne Lithium ist die Energiewende kaum denkbar. Für die Batterien von Elektroautos ist Lithium unverzichtbar. Die Nachfrage steigt so stark, dass nun mitten in Europa eigene Lithiumvorkommen erschlossen werden sollen. Kann sich Europa aus der Abhängigkeit von Südamerika, Australien oder China befreien?>>Zur Programmseite (https://www.arte.tv/de/videos/119504-000-A/lithium-in-europa/)Vagusnerv: Wie das Hirn zum Herzen sprichtDokumentation | Ab dem 24. Mai auf arte.tv und auf ARTEDer Vagusnerv wird in der Medizin auch der Schlüssel zur Gesundheit genannt. Dieser bedeutende Nerv, der Gehirn und Körper verbindet, beeinflusst Atmung, Herzschlag und Verdauung. Experten zeigen, wie dieser Nerv jetzt schon bei der Therapie weit verbreiteter chronischer Krankheiten hilft. Wird er die Medizin und unser Verständnis von Gesundheit revolutionieren?>>Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/120436-000-A/)Pressekontakt:Tonja von Thaden | tonja.von-thaden@arte.tv | +33 3 90 14 28 74Rebecca Schlüter | rebecca.schluter@arte.tv | + 33 30 90 14 27 95Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6026879