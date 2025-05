News von Trading-Treff.de PayPal hat in den vergangenen Tagen wieder deutlich zugelegt. Die Aktie konnte innerhalb von fünf Tagen 6,37 % gewinnen. Das ist ein ordentliches Ergebnis, weil die Aktie damit jetzt auch die Marke von 60 € wieder überwunden hat. Der Titel ist derzeit mit 60,50 € bewertet. Das wiederum ist noch nicht das Comeback in den Aufwärtstrend. Allerdings hat sich damit die Idee, das Unternehmen könnte schnell in einen Crash laufen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...