ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 870 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aktien des Großküchenausrüsters dürften dem Gesamtmarkt angesichts der Umsatzenttäuschung hinterherlaufen, schrieb Olivier Calvet am Dienstag nach den Quartalszahlen. In der Analystenkonferenz dürfte es viele Fragen geben, insbesondere zur Zollstrategie des Unternehmens./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007010803