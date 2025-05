K Navigator steigert die Produktivität von Forschern um das 20-fache¹ und beschleunigt biomedizinische Durchbrüche, wobei er führende allgemeine LLMs übertrifft

Analysiert und visualisiert multimodale Patientendaten und bietet exklusiven Zugriff auf MOSAIC Window, einen Teil des weltweit größten räumlichen Omics-Datensatzes in der Onkologie

Entwickelt von Biologen für Biologen. Kostenlose Nutzung für akademische Forscher.²

Owkin, ein führendes Unternehmen im Bereich der agentenbasierten KI, hat K Navigator vorgestellt, einen KI-gestützten Forschungs-Co-Piloten, der die biomedizinische Wissenschaft revolutionieren soll. K Navigator ist eine agentenbasierte Spielwiese, auf der Forscher Hypothesen untersuchen, verfeinern und validieren können, um so die Qualität und Geschwindigkeit ihrer Entdeckungen zu beschleunigen. Mit K Navigator kommt Owkin seiner Vision näher, die weltweit erste biologische künstliche Superintelligenz (BASI) zu entwickeln.

Eine einzige natürliche Sprachschnittstelle Mit K Navigator können Benutzer Daten erkunden und visualisieren, Fragen verfeinern und Erkenntnisse gewinnen. Es beschleunigt die Literaturrecherche in 26,5 Millionen wissenschaftlichen Artikeln, deckt unerforschte und unveröffentlichte Forschungsbereiche auf und liefert genauere Analysen, wobei es auf 19 biomedizinische Datenbanken mit Tausenden von Patienten zurückgreift.

Exklusiver Zugriff auf hochmoderne räumliche Transkriptomdaten K Navigator greift exklusiv auf neu veröffentlichte räumliche Multiom-Daten in Einzelzellauflösung aus MOSAIC Window³ zu und analysiert diese. MOSAIC Window ist ein Teil des größten räumlichen Omics-Datensatzes in der Onkologie und bietet Forschern Einblicke und Genauigkeit, die von keinem anderen KI-Co-Piloten erreicht werden. Die MOSAIC-Daten werden von führenden akademischen Universitäten in Europa und den USA generiert.

Überlegene Leistung Bei Aufgaben im Zusammenhang mit der Analyse öffentlicher Datensätze ist K Navigator mit großen Sprachmodellen (einschließlich Schlussfolgerungsmodellen wie 03 von OpenAI) vergleichbar und übertrifft diese bei der Erkennung von krebsrelevanten Mustern.4

Kostenlos für die akademische Forschungsgemeinschaft K Navigator steht akademischen Forschern kostenlos zur Verfügung, um die erste KI-gestützte kollektive Intelligenz im Bereich der Biomedizin zu stärken. Owkin arbeitet mit weltweit führenden Institutionen zusammen, um das Produkt weiterzuentwickeln und kontinuierlich zu verbessern. Das nächste Update des Produkts wird eine nahtlose Zusammenarbeit, die gemeinsame Nutzung von Ergebnissen und die Projektorganisation sowie fortschrittliche Histologie-Tools zum Filtern, Gruppieren, Heatmapping und zur tieferen Analyse digitaler Pathologie-Präparate umfassen.

Transformation der Forschung über die akademische Welt hinaus Im Laufe dieses Jahres wird Owkin K Pro auf den Markt bringen, einen erweiterten KI-Co-Piloten mit einer Reihe von Agenten zur Lösung komplexer pharmazeutischer Herausforderungen in den Bereichen Datenexploration, Wirkstoffforschung und Arzneimittelentwicklung.

Thomas Clozel, MD, Mitbegründer und CEO von, kommentierte: "Im letzten Jahrhundert haben wir enorme Fortschritte in der Chemie gemacht, die durch KI noch beschleunigt wurden. Die Biologie ist jedoch eine ganz andere Herausforderung: Mit ihren riesigen Netzwerken aus Genen, Zellen und Interaktionen ist sie für den menschlichen Verstand allein zu komplex."

"Um Krankheiten wirklich zu verstehen und Heilmittel für ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu entwickeln, müssen wir die Forschung produktiv machen, indem wir die Entdeckung auf allen Ebenen verbessern und beschleunigen. Aus diesem Grund haben wir K Navigator entwickelt. Das ultimative Ziel von K ist es, große Sprachmodelle und Grundlagemodelle mit Daten auf Patientenebene in großem Maßstab zu kuratieren, damit wir der biologischen Realität näher kommen und schließlich ihre gesamte Komplexität erfassen können."

Dr. Ingo Ringshausen, Principal Investigator am University College London und beratender Hämatologe am University College London Hospital, sagte: "Nach meiner ersten praktischen Erfahrung mit K Navigator war ich sofort von seiner außergewöhnlichen Benutzerfreundlichkeit beeindruckt. Das Potenzial für Forschungsteams liegt auf der Hand, insbesondere dank seiner robusten Funktionen zur Erforschung von Multi-Omics-Patientendaten."

Dr. Cécile Alanio, stellvertretende Direktorin des Labors für klinische Immunologie am Institut Curie, sagte: "K Navigator ist ein erstaunliches Produkt, das uns die Autonomie gibt, die uns bisher gefehlt hat, um Daten unabhängig zu untersuchen. Es stärkt die Forscher und ermöglicht es Bioinformatikern, sich auf komplexere analytische Herausforderungen zu konzentrieren. Die Funktionen sind wirklich beeindruckend, sie ermöglichen es uns, ein Gefühl für die Daten zu bekommen das gefällt mir am besten."

Über Owkin

Owkin ist ein agentenbasiertes KI-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, komplexe biologische Vorgänge zu erforschen, um die Forschung für die Entwicklung neuer Therapien und Diagnostika für Patienten zu beschleunigen und zu skalieren. Owkin K, unser KI-Co-Pilot, kombiniert einen beispiellosen Zugang zu multimodalen Daten, modernste KI zur Quantifizierung biologischer Vorgänge und wegweisende agentenbasierte KI, um in Zukunft biologische künstliche Superintelligenz zu erreichen.

Referenzen

Die Produktivitätssteigerung um das 20-Fache ist ein Durchschnittswert für verschiedene Aufgaben, zum Beispiel: Die Erstellung eines räumlichen Transkriptomik-Diagramms dauert im Durchschnitt 1 Minute, verglichen mit 3 Tagen, und die Charakterisierung von Wirkstoffzielen (Annotation) ist mit K im Durchschnitt 75 schneller als mit manuellen Methoden. Die Erstregistrierung beinhaltet den kostenlosen Zugang zur Beta-Version für einen Testzeitraum von 6 Monaten. Derzeit ist die Anzahl der Nutzer für den Testzeitraum unserer Beta-Version von K-Navigator begrenzt. Derzeit steht der Zugang einer kleinen Gruppe von Nutzern zur Verfügung, und wir haben eine Warteliste für alle anderen Interessenten eingerichtet. MOSAIC ist eine globale Initiative unter der Leitung von Owkin, die führende akademische Zentren (Charité Universitätsmedizin Berlin, University of Pittsburgh, Institut Gustave Roussy, Universitätsspital Lausanne CHUV und Uniklinikum Erlangen) zusammenbringt, um den weltweit größten räumlichen Omics- und multimodalen Datensatz in der Onkologie zu erstellen und die Entdeckung von therapeutischen Zielen und Biomarkern zu revolutionieren. MOSAIC Window ist eine Teilmenge von 60 Patienten aus dem größeren MOSAIC-Datensatz. Dieser Datensatz ist pseudonymisiert, vorverarbeitet und wird Forschern über K Navigator zur Verfügung gestellt. Wir haben K-Navigator anhand einer Teilmenge des öffentlichen Benchmarks LAB-Bench getestet. Bei den meisten Aufgaben schneidet K-Navigator gleichauf mit allen getesteten führenden LLMs, einschließlich derjenigen mit Schlussfolgerungsfähigkeit. K-Navigator zeigt seine Überlegenheit bei der Teilaufgabe "Onkogene Signatur". Bei der Onkogenen Signatur müssen Modelle Gene identifizieren, die zu sehr spezifischen Gensätzen gehören, die sich in Krebsmodellen auf eine bestimmte Weise verhalten.

Rechtlicher Hinweis

Bestimmte potenzielle Nutzer von Owkin K können aufgrund ihres Berufs und ihrer Gerichtsbarkeit Anti-Geschenk- oder Anti-Bestechungsvorschriften unterliegen. Owkin sammelt alle relevanten Informationen von potenziellen Nutzern, um sicherzustellen, dass die Gesetze gegen Geschenke und Bestechung in allen Gerichtsbarkeiten eingehalten werden. Owkin behält sich das Recht vor, bestimmten Nutzern, denen die Annahme solcher Geschenke gemäß den geltenden Vorschriften untersagt ist, den Zugang zu beschränken.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

michelle.shearly@owkin.com