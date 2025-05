APA ots news: Neu: up³ mit unlimitiertem 5G Internet für Zuhause ab 26,90 Euro/ Monat.

up³ Internet: Unlimitiertes 5G mit bis zu 100 Mbit/s, ideal für Streaming, Gaming.



Einzigartig in Österreich: mit Datenturbo bis zu 500 Mbit/s, z.B. für die Playstation am Wochenende.



Hochwertiger 5G Router inkl. Mesh-Set um nur 179 Euro.

Keine Vertragsbindung, keine versteckten Kosten, monatlich pausierbar.



Nach dem Start von Österreichs erstem volldigitalisiertem Angebot für den Massenmarkt mit "up³ Start" erweitert up³ sein Angebot mit unlimitiertem 5G Internet für Zuhause. Ohne Vertragsbindung, monatlich künd- oder pausierbar, und damit z.B. ideal für den Zweitwohnsitz für die Sommer- bzw. Winterferien oder die Studenten- WG.



"up³ Internet" inkludiert unlimitiertes 5G Internet mit bis zu 100 Mbit/s und ist für bestehende up³ Kund:innen um 26,90 Euro und für neue Nutzer:innen um 28,90 Euro/ Monat direkt über die up³ App erhältlich. Durch den attraktiven Preis, flexible Upgrades und eine einfache Bestellung und Verwaltung über die up³ App bietet "up³ Internet" zahlreiche, unschlagbare Vorteile gegenüber dem Mitbewerb.

Da WLAN-Router eine haptische SIM benötigen, erhalten "up³ Internet" Kund:innen die physische SIM-Karte innerhalb von 2 Tagen gratis nach Hause. Mehr auf www.drei.at/up



Zwtl.: Flexibler Tempo-Booster für 1 Euro



Einzigartig am Markt ist die Möglichkeit, mit dem Turbo-Booster die Internetgeschwindigkeit kurzfristig auf bis zu 500 Mbit/s anzuheben. Diese Lösung ist ideal für Gaming-Wochenenden, 4K Sportübertragungen oder ein wichtiges Zoom-Meeting, kostet nur 1 Euro/ Tag und ist - wie alles bei up³ - einfach über die up³ App aktivierbar.



Zwtl.: Auf Wunsch: 5G-Router mit Mesh um nur 179 Euro

Falls up³ Internetkund:innen einen starken 5G Router benötigen, so können sie diesen einfach über die up³ App um 179 Euro bestellen. Neben der Gratis-Lieferung nach Hause erhalten sie als Gratis-Zugabe ein Mesh-Set für eine noch bessere WLAN-Versorgung bis in den letzten Winkel.



Zwtl.: up³ Teamabo



Familien, Freunde, Büros oder WGs können ihre up³ Abos (egal ob Sprachtarif oder Internet Abo) ganz einfach mit dem up³ Teamabo kombinieren, verwalten und erweitern. Zusätzlich kann dabei auch noch bares Geld gespart werden, denn up³ Unlimited und up³ Internet gibts im Team-Abo sogar mit Preisvorteil. Mehr auf www.drei.at/up

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mit den Fix Tarifen bietet Drei erstmals mobiles Internet mit Bandbreitengarantie und einfacher Umstiegs-Möglichkeit auf Glasfaser. Mehr auf www.drei.at



