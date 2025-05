EQS-Media / 06.05.2025 / 10:39 CET/CEST

Solvium hat 2024 in Luxemburg die Solvium Infrastructure Invest S.C.S. als Umrellafonds gegründet. Der erste Teilfonds, der TRANSPORT INFRASTRUCTURE EUROPE FUND I, hat bereits die Vertriebserlaubnis für Deutschland erhalten und hat ein Zielvolumen von bis zu 600 Millionen Euro. AIFM ist die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Der Cashflow-orientierte Eigenkapitalfonds plant laufende Auszahlungen von 5,00 % auf 7,00 % ansteigend pro Jahr. Die Vermögensmehrung des Eigenkapitalfonds mit 8 Jahren Investmentphase wird mit 7,80 % bis 9,30 % jährlich prognostiziert. Der Fonds investiert nach Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung mittelbar in Logistikequipment, insbesondere europäische Güterwagen und Lokomotiven im Normalspurbetrieb. Zielgruppen des Fonds sind zunächst Versicherungen, Versorgungswerke und Pensionskassen in Deutschland und in der Schweiz. Weitere europäische Länder sollen folgen. Eine kurze Ramp-up/down-Phase, das attraktive Risiko-Rendite-Profil und eine übersichtliche Investmentphase von rund 8 Jahren gehören zu den Besonderheiten des Fonds. Der TRANSPORT INFRASTRUCTURE EUROPE FUND I investiert in den Wachstumsmarkt der Transportlogistik mit Schwerpunkt auf zentraleuropäischem Schienengüterverkehr. Dabei unterstützt der Fonds die SDGs 12 und 13, denn er fördert emissionsärmere Transportmöglichkeiten und bedient die Kreislaufwirtschaft. Bei dem Schienentransport von Gütern entstehen laut TREMOD (Transport Emission Model V 6.51) des Umweltbundesamtes der Bundesrepublik Deutschland ca. 80 % weniger Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Straßentransport per Lkw. Der Fonds qualifiziert gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 13b AnlV und als Qualifizierte Infrastrukturinvestition nach SOLVENCY II. Das Fund Advisory des TRANSPORT INFRASTRUCTURE EUROPE FUND I stellt die weltweit agierende Logistik-Asset-Managerin, die Solvium Holding AG aus Hamburg. Das Hamburger Unternehmen kann in der rund 15-jährigen Historie auf eine 100 % Prognose-Erfüllungsquote verweisen. "Nach ersten Gesprächen mit Versicherungen und Pensionskassen wurden wir in unserer Annahme bestätigt, dass unser neuer Fonds eine passende Ergänzung für viele Portfolios sein wird. Gerade im Bereich der Infrastruktur bietet der TRANSPORT INFRASTRUCTURE EUROPE FUND I besondere Alleinstellungsmerkmale, u.a. die relative kurze Laufzeit, der Verzicht auf Fremdkapitaleinsatz und attraktive laufende Auszahlungen praktisch von Beginn an", so Solvium-Vorstand Andre Wreth und weiter "Die Qualität des Fonds und Managements sehen wir auch im Telos-Rating mit AA+ bestätigt." www.solvium-capital.de Über Solvium Capital Die Solvium-Gruppe ist ein international tätiger Asset-Manager für Transportlogistik und zugleich Anbieter und Manager von Investments in Logistikequipment. Die Solvium-Gruppe investiert in ertragsstarke Ausrüstungsobjekte, darunter Standardcontainer, Wechselkoffer und Güterwagen. Diese werden weltweit im Warentransport auf Schienen, Straßen und Seewegen genutzt. Die Angebote der Gruppe richten sich sowohl an Privatanleger: innen als auch an semi- und professionelle Anleger: innen. Das Asset-Management von Solvium legt besonderen Wert auf eine breite Diversifikation und ein zielgerichtetes Risikomanagement. Mit einem attraktiven Rendite-Risiko-Profil ermöglicht die Solvium-Gruppe den Anleger: innen, vom kontinuierlichen Wachstum im Logistik- und Transportsektor zu profitieren. Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 weist Solvium eine einwandfreie Leistungsbilanz auf. Mit rund 20.000 abgeschlossenen Verträgen mit Investor: innen und über 600 Millionen Euro investierten Anlagekapital hat die Unternehmensgruppe stets ihre Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt. Alle Miet-, Zins- und Rückzahlungen, die mittlerweile über 350 Millionen Euro überschreiten, wurden termingerecht und wie geplant erfüllt. Derzeit verwaltet Solvium ein Assetvolumen von rund 400 Millionen Euro. Die Solvium-Unternehmensgruppe umfasst einige renommierte Unternehmen, darunter die Noble Container Leasing Ltd., einer der führenden Containermanager im asiatischen Markt mit Standorten in Singapur, China und Südkorea, sowie die Axis Intermodal Deutschland GmbH aus Köln, das größte Vermietunternehmen für Wechselkoffer in Europa. Zudem ist die Solvium-Gruppe seit 2023 an dem europäischen Vermietspezialisten für Güterwagen und Lokomotiven European Wagon Lease Asset GmbH & Co. KGaA aus Hamburg signifikant beteiligt. Nachhaltigkeit und gute Unternehmensführung spielen für die Solvium eine wichtige Rolle. Dies ergibt sich nicht nur aus dem Nachhaltigkeitsbericht, sondern auch aus der Erklärung nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) 2023, die gemäß dem CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz erstellt wurde. Die Unternehmensgruppe veröffentlichte diese Erklärung als erstes mittelständisches Emissionshaus der Sachwertbranche. Wichtige Hinweise Diese Pressemitteilung gilt als Marketingmitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung/Finanzanalyse noch ein Angebot zum Erwerb eines Anlageprodukts dar. Eine Anlageentscheidung muss immer auf der Prüfung des Verkaufsprospekts des jeweiligen Produkts beruhen. Die vollständigen Angaben zum jeweiligen Produkt, einschließlich der Darstellung der jeweiligen wesentlichen Risiken, sind einzig dem jeweiligen Verkaufsprospekt zu entnehmen. In der Vergangenheit erzielte Erträge bzw. Renditen und Prognosen sind keine Garantie und kein Indikator für zukünftige Gewinne bzw. Auszahlungen.

Solvium Holding AG

