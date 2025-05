Oberursel (www.anleihencheck.de) - Auf der Rentenseite spiegelt sich die beschriebene unsichere Gemengelage ebenfalls wider. Zwar konnten US-Treasuries nach dem ersten Schock wieder Boden gutmachen, doch das Renditeniveau bleibt volatil, so die Experten der Alte Leipziger Trust.Die 10-jährigen US-Staatsanleihen würden zuletzt um 4,3% notieren, nachdem sie kurzfristig auf über 4,5% gestiegen seien. Auch die Spreads auf Unternehmensanleihen - sowohl im Investment-Grade- als auch im High-Yield-Bereich - hätten sich leicht eingeengt, würden aber auf erhöhtem Niveau verbleiben. Besonders in Europa sei der Rentenmarkt trotz volatiler Bewegungen stabil geblieben, was vor allem der Erwartung weiterer Zinssenkungen durch die EZB geschuldet sei. Die Märkte würden mittlerweile mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Leitzinssenkung auf 2,00% im Juni 2025 einpreisen. 10-jährige Bunds hätten Anfang Mai bei 2,53% nach zwischenzeitlichen 2,88% in den Tagen nach der Zollankündigung durch Donald Trump notiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...