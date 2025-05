Frankfurt am Main (ots) -Generative KI betrifft Urheberinnen und Urheber sowie ausübende Künstlerinnen und Künstler in teils existenzbedrohender Weise. Ähnliches gilt für sonstige Rechtsinhaber wie Verlage. Die deutschen Bildungsmedienanbieter begrüßen deshalb die Ankündigung der Regierungsparteien, in der nächsten Legislaturperiode die zahlreichen offenen Fragen rechtspolitisch zu diskutieren."Urheber müssen für die Nutzung ihrer bei der Entwicklung generativer KI notwendigerweise verwendeten Werke angemessen vergütet werden", heißt es im Koalitionsvertrag. Denn die neue Regierung will im Urheberrecht für einen fairen Ausgleich der Interessen aller Akteure sorgen - Kreative, Wirtschaft und Nutzer. Dies betrifft beispielsweise das kommerzielle Text und Data Mining, die Lizenzierung sowohl des Input als auch des Output oder die Frage nach Transparenz- und Kennzeichnungspflichten. Schon im Januar 2025 hatte der Deutsche Kulturrat dazu eine Stellungnahme veröffentlicht, unterstützt vom Verband Bildungsmedien e. V.: https://ots.de/B9C89uUrheberrecht? Sicher!Nur durch ein funktionierendes Urheberrecht können die Qualität der Lerninhalte, der Bildungserfolg des Einzelnen sowie die Weiterentwicklung des Bildungsstandortes und unserer immer digitaler werdenden Gesellschaft gewährleistet werden:- Verlage und Medienentwickler benötigen verlässliche, rechtliche Grundlagen, damit sie stabile und langfristig einsetzbare Medienformate entwickeln, produzieren und anbieten können.- Autorinnen und Autoren steht wie allen Urheberinnen und Urhebern eine angemessene Vergütung für ihre kreativen Leistungen zu.- Lehrerinnen und Lehrer müssen sich darauf verlassen können, dass Texte, Bilder, Audios, Videos etc., die sie in der Schule einsetzen wollen, rechtlich abgesichert sind und genau in dem Rahmen, den sie im Alltag benötigen, auch verwendet werden können.Der Verband Bildungsmedien e. V. vertritt die Interessen der rund 75 professionellen Bildungsmedienanbieter in Deutschland und setzt sich gemeinsam mit ihnen für ein zukunftssicheres Urheberrecht ein.Mehr Informationen dazu finden Sie im Themendossier des Verband Bildungsmedien e. V.: https://bildungsmedien.de/unsere-themen/urheberrecht-und-bildungDer Verband Bildungsmedien ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland.https://bildungsmedien.dePressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/6026923