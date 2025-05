Stuttgart (ots) -Sammeln, bewahren und vermitteln - die Museen im Land konservieren nicht nur unser kulturelles Erbe, sondern machen es auch anschaulich erlebbar. Diese wichtige Aufgabe für die Gesellschaft würdigt Lotto Baden-Württemberg seit zehn Jahren mit einer besonderen Auszeichnung. Gemeinsam mit dem Museumsverband Baden-Württemberg hat das Unternehmen erneut den mit insgesamt 45.000 Euro dotierten Lotto-Museumspreis ausgeschrieben. Bewerbungen können bis zum 30. Juni eingereicht werden.Mit dem jährlichen Preis ehrt Lotto Baden-Württemberg in Kooperation mit dem Museumsverband Baden-Württemberg den beispielhaften Einsatz kommunaler, privater oder von Vereinen getragener Museen im Land. Mit dem Hauptpreis werden Museen mit einem herausragenden Konzept mit langfristiger Wirkung und regionaler Verankerung ausgezeichnet. Er ist mit 30.000 Euro dotiert. Der eXtra-Preis würdigt außergewöhnliche Leistungen in einem speziellen Bereich und ist mit einem Preisgeld von 15.000 Euro versehen."Die Museen haben einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert und bereichern das kulturelle Leben im Südwesten. In den vergangenen zehn Jahren haben wir viele spannende und außergewöhnliche Häuser mit dem Lotto-Museumspreis ausgezeichnet. Mit den Preisgeldern in Höhe von mehr als 300.000 Euro konnten die Museen tolle Projekte realisieren, die allen im Land zugutekommen", so Georg Wacker, Geschäftsführer von Lotto Baden-Württemberg. "Museumsarbeit wird von vielen getragen. Gerade kleinere und mittlere Museen sind stark auf die Mithilfe und das Engagement von Ehrenamtlichen angewiesen. Der Lotto-Museumspreis rückt diese Leistung ins Rampenlicht und ist damit Chance und Wertschätzung zugleich für alle Museumsmacherinnen und -macher", ergänzt Sabine Mücke, Präsidentin des Museumsverbands.Seit 2015 wurden insgesamt 24 Museen ausgezeichnet. Neun Museen erhielten den Hauptpreis für ein besonderes Museumskonzept, neun durften sich über den eXtra-Preis freuen. 2020 gab es das "MuseumsGlück", bei dem sechs Gewinner ausgelost wurden.Für den Lotto-Museumspreis können sich alle nichtstaatlichen Museen in Baden-Württemberg bewerben. Die Preisverleihung findet am Samstag, 15. November, beim Hauptpreisträger statt. Weitere Infos und Bewerbungsunterlagen unter www.lotto-bw.de/museumspreisLotto Baden-Württemberg: Förderer der KulturLotto Baden-Württemberg trägt 2025 mit rund 62,5 Millionen Euro über den Wettmittelfonds des Landes dazu bei, die Kultur im Land zu unterstützen. Von den Lotterieerträgen profitieren so neben staatlichen Museen unter anderem auch die sieben Freilichtmuseen Baden-Württembergs sowie Kulturzentren, Orchester, Theater oder die Kunst.Museumsverband Baden-WürttembergDer Museumsverband Baden-Württemberg e.V. ist der Fachverband und die Interessenvertretung der kommunalen, staatlichen, privaten und vereinsgeführten Museen. Er fördert den wissenschaftlichen Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit. Zugleich vertritt er die Interessen seiner Mitglieder in Öffentlichkeit und Politik und ist das Forum für die Zukunftsentwicklung des Museumswesens.Pressekontakt:Viktoria KesperUnternehmenssprecherinTelefon: 0711/81000-117E-Mail: presse@lotto-bw.deOriginal-Content von: Lotto Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110923/6026944