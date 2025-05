Mainz (ots) -Dreiteilige Dokuserie über einen der einflussreichsten Musiker Deutschlands / Alle Folgen à 30 Minuten ab 21. Mai 2025 in der ARD MediathekEgal, wie alt man ist: "Derbstmöglich" feiern und tanzen mit Spaß und Haltung - im Dreiteiler "Forever Jan: 25 Jahre Jan Delay" führt Jan Philipp Eißfeldt alias Jan Delay sehr persönlich durch sein unterhaltsames Musikerleben und öffnet sein filmisches Privatarchiv: vom szenigen deutschen Hip-Hop-Pionier der "Absolute Beginner" zum erfolgreichen Solo-Künstler mit politischer Haltung. Die dreiteilige Doku "Forever Jan" ist eine Hommage an einen der einflussreichsten Musiker Deutschlands, die offenbart, wie Jan Delay es geschafft hat, musikalische Grenzen zu sprengen und dabei stets seiner Vision treu zu bleiben. Ab dem 21. Mai 2025 in der ARD Mediathek, die erste Folge ist am 24. Mai im Ersten, alle Folgen sind ab 30. Mai im SWR zu sehen.Jan Delay: 25 Jahre Musik, Entertainment und HaltungMit unverwechselbarem Stil, Style und Stimme beherrscht Jan Delay Genres wie Funk, Reggae, Soul und Rock und wurde mit seinem Sound und seinen Texten zu einem der einflussreichsten Musiker und Wortspielkönige Deutschlands. Die Serie zeigt seinen Aufstieg aus der Hamburger Hip-Hop-Szene mit der legendären Gruppe "Absolute Beginner" bis hin zu seinem Erfolg als Solo-Künstler und innovativer Live-Act. Durch Interviews mit Wegbegleitern und Musikexperten werden nicht nur seine künstlerischen Erfolge, sondern auch persönliche Herausforderungen und die ständige Weiterentwicklung seines Sounds beleuchtet. "Forever Jan" ist lässig, cool, glitzernd, etwas selbstverliebt und augenzwinkernd größenwahnsinnig mit hanseatischem Tiefgang. Dafür sorgen auch seine Kumpels und Weggefährten wie Klaas Heufer-Umlauf, Olli Dittrich, Fatih Akin und Udo Lindenberg.Forever Jan: 25 Jahre Jan DelayDie dreiteilige Dokuserie "Forever Jan: 25 Jahre Jan Delay" ist eine Produktion von Vibrophil Media, Produzent Bernd Jarchow, von den Autoren Florian Kaiser und Eric Friedler in Zusammenarbeit mit dem SWR. 3 x 30 Minuten, ab 21. Mai 2025 in der ARD Mediathek.Weitere Informationen und kostenloses Bildmaterial unter http://swr.li/forever-jan-2025Pressekontakt: Claudia Lemcke, Tel. 06131 929 33293, claudia.lemcke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6026948