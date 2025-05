DAX gibt nach - Anleger zwischen Gewinnmitnahmen und globalen Unsicherheiten

Nach einer beeindruckenden neuntägigen Aufwärtsbewegung zeigt sich der deutsche Leitindex DAX am Dienstagvormittag schwächer. Der Rücksetzer folgt auf eine Serie positiver Tage und spiegelt die zunehmende Vorsicht der Anleger wider, die angesichts globaler Unsicherheiten Gewinne realisieren.

Auch international zeigt sich ein gemischtes Bild: Während asiatische Märkte von optimistischen Signalen im US-chinesischen Handelskonflikt profitieren, halten sich europäische Indizes stabil. Investoren richten ihre Aufmerksamkeit auf anstehende Unternehmenszahlen und geldpolitische Entscheidungen.

Makroökonomischer Überblick

Am heutigen Dienstag steht die Geldpolitik im Fokus: Die US-Notenbank Federal Reserve setzt ihre Sitzung fort, wobei eine Entscheidung über den Leitzins für Mittwoch erwartet wird. Trotz schwächerer Konjunkturdaten, wie einem überraschenden BIP-Rückgang im ersten Quartal, wird vorerst keine Zinssenkung erwartet. Allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Lockerung im Sommer, insbesondere angesichts der anhaltenden Handelsspannungen und steigender Arbeitslosenzahlen.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Hugo Boss AG (Deutschland)

Die Aktie des Modekonzerns startet mit deutlichen Gewinnen in den Handel. Grund dafür sind besser als erwartete Quartalszahlen: Sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis übertrafen die Prognosen, was das Vertrauen der Anleger stärkt.

