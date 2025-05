EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz

Einladung zum 15. International Investment Forum (IIF) - ONLINE am 21. Mai 2025



Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, Sie herzlich zur Online-Teilnahme am 15. International Investment Forum (IIF) am 21. Mai 2025 ab 09:55 Uhr (MESZ) einzuladen. Das International Investment Forum bietet als digitale Live-Veranstaltung direkten Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus Europa, Nordamerika und Australien. Die präsentierenden Unternehmen sind in zukunftsweisenden Branchen tätig, darunter: Industrie und CleanTech

Medizintechnik und Biotechnologie

Rohstoffe und Energie

Software und Künstliche Intelligenz

Beteiligungen und Investments "Das 15. IIF setzt unsere erfolgreiche Konferenzreihe im Jahr 2025 fort. Wir bieten erneut eine hochwertige Plattform für den Austausch zwischen Investoren und innovativen Unternehmen. Das Interesse aus Europa, Asien und Nordamerika zeigt, wie wichtig internationale Kapitalmarktkommunikation geworden ist."

- Manuel Hölzle, CEO der GBC AG und Chefanalyst "Gerade in volatilen Zeiten braucht es verlässliche Formate für den Dialog. Das IIF bringt Entscheidungsträger und Investoren effizient zusammen - digital, direkt und branchenübergreifend. Wir freuen uns über unsere hochkarätigen Referenten und die internationale Reichweite der Veranstaltung."

- Mario Hose, CEO Apaton Finance GmbH Durch das Programm führen die erfahrenen Moderatoren Lyndsay Malchuk, Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers. Teilnehmende Unternehmen (Auswahl): Unternehmen Land ISIN Sprecher Manuka Resources Ltd. Australien (AU0000090292) Dennis Karp, Executive Chairman AHT Syngas Technology N.V. Deutschland /

Niederlande (NL0010872388) Gero Bernhard Ferges, CEO Bio-Gate AG Deutschland (DE000BGAG981) Marc Lloret-Grau, CEO Redfish Longterm Capital S.p.A. Italien (IT0005549354) Paolo Pescetto, Founder & Chairman Marinomed Biotech AG Österreich (ATMARINOMED6) Dr. Andreas Grassauer, CEO Altech Advanced Materials AG Deutschland (DE000A31C3Y4) Uwe Ahrens, CEO Deutsche Rohstoff AG Deutschland (DE000A0XYG76) Jan-Philipp Weitz, CEO dynaCERT Inc. Kanada (CA26780A1084) Bernd Krüper, President Globex Mining Enterprises Inc. Kanada (CA3799005093) Jack Stoch, CEO Kobo Resources Inc. Kanada (CA49990B1040) Edouard Gosselin (CEO),

Jean-Paul Sarjeant (COO) Power Metallic Mines Inc. Kanada (CA73929R1055) Terry Lynch, CEO Pasinex Resources Limited Kanada (CA70260R1082) Larry Seely, Executive Chairman Desert Gold Ventures Inc. Kanada (CA25039N4084) Jared Scharf, CEO NetraMark Holdings Inc. Kanada (CA64119M1059) George Achilleos, CEO

Weitere Unternehmen folgen. Anmeldung & Teilnahme Das vollständige Programm mit allen Präsentationszeiten zum 15. IIF am 21. Mai 2025 finden Sie unter: https://ii-forum.com/timetable-15-iif/ Zur kostenlosen Anmeldung gelangen Sie über:

https://www.ii-forum.com

oder direkt unter:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jecx57q2TyGIR5x4Duwlxg#/registration Die Teilnahme ist kostenfrei und als Fachkonferenz MiFID II-compliant. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Ihr Team der

GBC AG und Apaton Finance GmbH



