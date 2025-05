Die Palantir-Aktie ist am Montag im nachbörslichen US-Handel um -10% eingebrochen, nachdem das Unternehmen Zahlen vorgelegt hat. Das sorgt jetzt für den Abverkauf und so kann es für Anleger weitergehen. Zahlen besser als erwartet Am Montag nach Börsenschluss hat der Technologiekonzern Palantir Zahlen präsentiert. Diese fielen auf den ersten Blick besser aus als erwartet. Konkret meldete das Unternehmen einen Umsatz von 883 Millionen US$, ca. 21 Millionen ...

