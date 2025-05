© Foto: Othoniel Patrick - JDD

Der US-Spielwarenriese Mattel hat seine Finanzprognose für das laufende Jahr kassiert. Grund sind steigende Kosten infolge der neuen Importzölle, die US-Präsident Donald Trump Anfang des Jahres gegen China verhängt hat.Gleichzeitig kündigte Mattel am Montag Preiserhöhungen für einzelne Produkte in den Vereinigten Staaten an. "Angesichts des volatilen makroökonomischen Umfelds und der sich verändernden Zollsituation in den USA ist es schwierig, die Konsumausgaben und den Umsatz für den Rest des Jahres und insbesondere für die wichtige Weihnachtssaison vorherzusagen", teilte der Konzern mit. Die Vereinigten Staaten stehen für rund die Hälfte des weltweiten Umsatzes von Mattel. Etwa ein …