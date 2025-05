© Foto: Aashish Kiphayet - NurPhoto

DoorDash will Deliveroo für 3,9 Milliarden US-Dollar übernehmen - ein weiterer Schritt zur globalen Expansion. Die Aktie springt, der Markt für Essenslieferungen steht vor dem nächsten Umbruch. Die Details. Der US-Lieferdienst DoorDash will in einem Milliardendeal den britischen Konkurrenten Deliveroo übernehmen. Für umgerechnet rund 3,9 Milliarden US-Dollar will DoorDash alle Aktien von Deliveroo kaufen - zu einem Preis von 180 Pence je Aktie. Das entspricht einem satten Aufschlag gegenüber dem letzten Schlusskurs der Deliveroo-Aktie. Die Deliveroo-Aktie reagierte prompt: Bereits in der vergangenen Woche war der Kurs auf den höchsten Stand seit drei Jahren geklettert, nachdem das Interesse …