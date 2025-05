Ethereum bekommt in den nächsten Tagen ein neues Upgrade verpasst - Pectra ist da. Es vereint die Execution- und Consensus-Layer (Prague und Electra) und bringt gleich mehrere technische Verbesserungen mit: höhere Skalierbarkeit, geringere Gebühren bei Layer-2-Rollups, optimierte Validator-Prozesse und sogar Account-Abstraction, bei der Wallets zeitweise wie Smart Contracts agieren.

Besonders sticht die Erhöhung der maximalen Stake-Summe hervor - statt nur 32 ETH können Validatoren jetzt bis zu 2.048 ETH bündeln. Das sorgt für mehr Flexibilität beim Staking. Auch die Verarbeitung von Datenblöcken wird verbessert: Das Ziel-Volumen für sogenannte Blobs wird auf 6 erhöht, das Maximum liegt künftig bei 9. Die Hoffnung: Mehr Effizienz und geringere Netzwerkkosten.

Doch trotz aller Verbesserungen steht Ethereum aktuell mächtig unter Druck. Die Aktivität im Netzwerk ist rückläufig, sowohl bei Entwicklern als auch bei Investoren. DEX-Volumen auf Ethereum lag in den letzten 30 Tagen bei 54 Milliarden US-Dollar - im Vergleich zu über 20 Milliarden US-Dollar bei Coinbase's Layer-2-Lösung Base oder 13 Milliarden US-Dollar bei Arbitrum. Selbst Unichain, ein neues Netzwerk von Uniswap, kratzt schon an der 5-Milliarden-Grenze.

Konkurrenz schläft nicht

Ethereum muss sich längst nicht nur mit Layer-2-Projekten messen, sondern auch mit schnellen Layer-1-Ketten wie Solana, Tron oder der BNB Smart Chain. Diese bieten geringere Gebühren, kürzere Transaktionszeiten - und gewinnen damit Marktanteile. Auch beim Einnahmevergleich zeigt sich der Rückstand: Ethereum brachte dieses Jahr nur rund 250 Millionen US-Dollar an Gebühren ein. Solana und Tron schneiden teils besser ab.

Der ETF-Hype bei Ethereum bleibt ebenfalls aus: In der vergangenen Woche flossen lediglich 106 Millionen US-Dollar in ETH-basierte Fonds - ein deutlicher Rückgang im Vergleich zur Vorwoche. Bitcoin-Fonds haben im selben Zeitraum fast 5 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Das Interesse scheint sich klar in Richtung BTC zu verlagern.

Technisches Bild bleibt angespannt

Charttechnisch sieht es ebenfalls nicht gut aus. Ethereum notiert bei rund 1.800 US-Dollar - ein Level, das nach einem Rebound aus dem April-Tief bei 1.412 US-Dollar erreicht wurde. Der Kurs konnte dabei aus einer fallenden Keilformation nach oben ausbrechen und die 50-Tage-EMA überwinden. Doch das Momentum scheint zu stocken.

Die 2.000 US-Dollar-Marke wurde nicht überwunden, ebenso wenig wie der Schlüsselwiderstand bei 2.125 US-Dollar - der Halslinie einer massiven Doppel-Top-Formation mit Ursprung bei 4.078 US-Dollar. Solange diese Zone nicht durchbrochen ist, droht weiter Abwärtspotenzial. Ein Rückfall bis auf 1.000 US-Dollar ist nicht ausgeschlossen, wenn das Upgrade verpufft und keine neuen Impulse liefert.

Während Ethereum um Marktanteile kämpft, formieren sich neue Projekte mit konkretem Nutzen. Einer dieser Kandidaten ist SUBBD Token - ein Web3-Projekt, das AI-gestützte Inhalte, Krypto-Staking und Fan-Erlebnisse in einer Plattform vereint.

Web3 mit echtem Nutzen: Warum $SUBBD mehr als nur ein weiterer Token ist

Der $SUBBD-Token dient nicht nur als Zahlungsmittel, sondern auch als Zugangsschlüssel für Premium-Content, Creator-Drops und Beta-Features. Für Creator gibt es direkte Zahlungen - ohne Zwischenhändler - und für Fans Belohnungen durch Staking mit aktuell 20 Prozent APY im Presale. Der Tokenpreis liegt derzeit bei 0,055325 US-Dollar, über 300.000 US-Dollar sind bereits eingesammelt.

Spannend wird es vor allem in Regionen wie Zentralasien, wo Banken oft wenig Vertrauen genießen. Hier kann SUBBD mit günstigen, direkten Zahlungen und transparenter Infrastruktur punkten. Prognosen sehen Kursziele zwischen 0,08 und 0,30 US-Dollar im Jahr 2025 - langfristig sogar bis zu 2,50 US-Dollar, was einer Steigerung vom 45 ig-fachen zum aktuellen Kurs entsprechen würde.

Anders als viele Meme-Coins setzt SUBBD auf Substanz statt Spekulation. Wer auf der Suche nach nachhaltigen Web3-Lösungen ist, könnte hier fündig werden.

