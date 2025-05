Berlin (ots) -Wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz im Rahmen des bundesweiten Aktionstags "Landwirt für einen Tag" ein, die am 22. Mai 2025 auf dem landwirtschaftlichen Betrieb von Dr. Thomas Gäbert in Trebbin bei Berlin stattfindet.Ziel der Veranstaltung ist es, den Dialog zwischen Stadt und Land zu fördern und aufzuzeigen, wie Landwirtschaft heute arbeitet, Verantwortung übernimmt und mitten in der Gesellschaft stattfindet.Als besondere Teilnehmerin wird die Schauspielerin und Moderatorin Annabelle Mandeng einen Tag lang selbst zur "Landwirtin auf Zeit" und gibt Medienvertreter:innen die Möglichkeit, sie dabei exklusiv zu begleiten.Pressekonferenz - ProgrammübersichtDatum: Donnerstag, 22. Mai 2025Ort: Agrargenossenschaft Trebbin, Trebbiner Str. 12, 14959 TrebbinUhrzeit: 10:00 Uhr bis ca. 10:45 UhrTeilnehmer:innen der Pressekonferenz:- Lea Fließ, Geschäftsführerin Forum Moderne Landwirtschaft- Dr. Thomas Gäbert, Betriebsleiter- Annabelle Mandeng, Schauspielerin und Moderatorin- ggf. Vertreter:in aus Politik oder VerbraucherschutzThemen:- Warum Stadt und Land im Dialog bleiben müssen- Landwirtschaft als Teil der Gesellschaft- Einblicke in den bundesweiten Aktionstag "Landwirt für einen Tag"Ab ca. 11:00 Uhr: Mitmach-Aktion und Möglichkeit zur MedienbegleitungDirekt im Anschluss startet die Mitmach-Aktion mit Annabelle Mandeng auf dem Betrieb:- Arbeit im Kälberstall- Traktorfahren- Bodenproben ziehen und Artenvielfalt erlebenMedienvertreter:innen haben die Möglichkeit, Annabelle Mandeng bei ihrem Einsatz als "Landwirtin für einen Tag" zu begleiten, Bild- und Videomaterial zu erstellen und Interviews zu führen.Ende der Veranstaltung gegen ca. 14:30 / 15:00 UhrAkkreditierung:Bitte melden Sie sich bis spätestens 20. Mai 2025 per E-Mail an: presse@moderne-landwirtschaft.deFür Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.Pressekontakt:Beatrix ReißigLeitung Kommunikation / PressesprecherinForum Moderne Landwirtschaft e.V.Fanny-Zobel-Str. 7, 12435 BerlinTel. +49 (0) 30 814 5555 - 70Mobil +49 (0) 1523 396 8394E-Mail presse@moderne-landwirtschaft.deWeb www.moderne-landwirtschaft.deOriginal-Content von: Forum Moderne Landwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29845/6026989